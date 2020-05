Svolta Petrachi, il futuro è meno sudamericano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La colonia sudamericana presente ora a Trigoria difficilmente sarà confermata, perché nei piani per la nuova stagione, Perotti, Pastore, Fazio, Jesus, Peres e Fuzato non sono contemplati. Bisognerà comunque trovare con loro un’intesa, racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina). Non facile visti alcuni ingaggi, i costi al bilancio che rappresentano e la volontà dei diretti interessati. Si salva, per ora, Ibanez ma soltanto perché acquistato a gennaio.

Chi girato magari in prestito (Fuzato), altri invece ceduti perché non rientrano più nei piani di Fonseca. Per problemi fisici (Perotti e Pastore) o per questioni tecnico-tattiche (Jesus, Peres e Fazio). A suo modo, sarebbe l’ennesima rivoluzione. Perché anche nell’era Usa, brasiliani e argentini hanno sempre caratterizzato le rose giallorosse.

Ora Fonseca ne ha la metà che ‘pesano’ però sul monte-ingaggi addirittura di più. Una zavorra della quale a Trigoria intendono liberarsi. Ingaggi che spesso e volentieri hanno ostacolato i trasferimenti verso altre squadre. Il rischio, dopo la pandemia, che il problema possa ripresentarsi è dietro l’angolo.

Il caso emblematico è Pastore. Oltre allo stipendio fuori budget, l’argentino grava ancora per 15,4 milioni sul bilancio. E di far le valigie, nonostante le lusinghe del Miami, non ci pensa minimamente: “Vorrei terminare i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e poi tornare in Argentina“. Anche Jesus la pensa in modo simile. Se punta i piedi, come ha fatto finora, sino a giugno del 2021 non lo smuove nessuno.

Fonte: Il Messaggero