Roma a caccia di 120 milioni sul mercato. Fissati i prezzi di Kluivert e Under

NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma sarà improntato sui tagli. La rosa dovrà diventare più snella e scendere sui 23 giocatori, con un taglio al monte ingaggi del 15%. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che rivela anche il gruzzolo che il club dovrà cercare di racimolare dalle cessioni per sistemare il bilancio.

Servono infatti cessioni per circa 120 milioni, e i primi giocatori già con la valigia in mano sono Cengiz Under e Justin Kluivert, oltre a Patrik Schick. Petrachi ha già fissato il prezzo per tutti e tre gli attaccanti. Se per il ceco il riscatto è già noto (28-29 milioni), per vendere il turco la Roma chiede 30 milioni di euro. Ancora più alto il costo del giovane esterno olandese: serviranno 40 milioni di euro per portarlo via da Trigoria.

Dalle cessioni dei tre attaccanti, la Roma quindi incasserebbe quasi 100 milioni di euro. Inutile dire che, oltre ai rientranti Gonalons, Olsen, Coric, Florenzi e Karsdorp, sarebbero sul mercato anche i vari Perotti, Fazio, Pastore e quasi tutti (eccetto Zaniolo e Pellegrini, che la Roma vuole trattenere) possano aiutare a fare cassa.

Fonte: Gazzetta dello Sport