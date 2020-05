Petrachi, dopo il mercato sarà addio

ULTIME NEWS AS ROMA – “Petrachi, prima il mercato e poi l’addio“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Secondo il quotidiano quindi, al termine di questa sessione di contrattazioni, il direttore sportivo saluterà la Roma.

I motivi? Il ritorno in sella di Baldini non c’entra. C’entrano invece le tensioni interne alla Roma che il suo carattere ha provocato, insieme a qualche scelta gestionale poco azzeccata. Il risultato: Gianluca Petrachi è tornato in bilico. Non nell’immediato. Anzi, sarà sicuramente lui a condurre il complicato mercato che dovrà alleggerire i conti della società e costruire una squadra competitiva per la Champions League. Ma poi con ogni probabilità arriverà il divorzio.

In realtà senza lo stravolgimento mondiale causato dal Coronavirus, prosegue il quotidiano, Petrachi sarebbe già saltato: la Roma sarebbe stata comprata da Friedkin che avrebbe imposto un nuovo management, compreso un nuovo direttore sportivo. Inoltre i suoi sistemi da sergente di ferro non sono stati apprezzati e con alcuni leader dello spogliatoio non sono mancati i motivi di frizione. E poi sul suo conto potrebbe pesare il risultato sportivo: se la Roma non entra in Champions, le colpe saranno anche sue.

Fonte: Corriere dello Sport