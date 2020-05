Vertoghen-Roma con la regia di Baldini

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Franco Baldini e la Roma, parte quarta. Questo nuovo rapporto, scrive il Corriere dello Sport (R. Maida), potrebbe aprirsi con un primo colpo di mercato che risponde al nome di Jan Vertonghen.

Il difensore centrale mancino del Tottenham e Franco Baldini si conoscono da tempo e nutrono una stima reciproca che potrebbe favorire l’operazione. E con Smalling destinato all’addio per fine prestito, un giocatore esperto a parametro zero rappresenta un’occasione importante per la Roma.

Nelle ultime settimane, racconta il quotidiano sportivo, ci sono stati diversi contatti. La Roma è pronta a offrire al giocatore il massimo imposto dal nuovo tetto salariale: 3 milioni più bonus. Vertonghen ha altre offerte, ma è tentato dalla possibilità italiana, “raccomandata” da un dirigente che già conosce.

Fonte: Corriere dello Sport