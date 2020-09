“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin grande imprenditore, ma per ora nella Roma non vedo nulla”, MAGNI: “Non ci sono soldi, inutile aspettarsi chissà cosa”, MELLI: “Senza un colpo di mercato la Roma diventa una squadra di secondo piano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “I Friedkin hanno una caratteristica: si muovono in modo molto oculato, e ci stanno mettendo tanto a sistemare delle caselle importanti. Vedo che loro non hanno fretta. Noi invece si, perchè questa è la città della prescia e questo è un problema. Per La Repubblica sono i due scemi d’america, questo era il senso del fondo che ho letto giorni fa, e non andranno mai d’accordo con la città di Roma. Lo hanno già deciso perchè bisogna portarsi avanti col lavoro… Qua c’è un gruppo importante che dovrebbe essere rispettato diversamente, e spero che possa farlo in tanti modi, coi fatti, ma anche con i tribunali. Deve finire questa storia di raccontare la Roma come fosse sempre una barzelletta…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha esterni, Bruno Peres ad oggi è il titolare e al momento è out. Secondo me il tifoso della Roma si deve augurare l’eventualità che a Verona giochi questa formazione: Pau Lopez, Smalling, Ibanez, Mancini, Florenzi, Veretout, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan e Dzeko. Sul mercato c’è poco da dire. Si riparla molto di Totti. Su di lui oggi Sabatini dice una cosa realistica e dura, che se l’avesse detta qualcun’altro sarebbe successo il finimondo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Arrivano finalmente i proprietari, e vediamo cosa diranno. Sarà importante vedere qualche foto nuova, circolano sempre le stesse immagini tanto che qualcuno ironizzando ha messo in dubbio che siano effettivamente in vita. Spero ci diano un’idea di come organizzeranno la società. La Roma al momento non ha soldi, situazione riferibile a parecchie società di serie A, per cui non ti puoi aspettare chissà cosa. Se non puoi aspettarti chissà che, e vedremo chi sarà il prossimo ds, non so cosa ci potrà venire a dire. Ci vorrà molta fantasia per Friedkin accendere la fantasia dei tifosi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin è un grande imprenditore, ha un’azienda solidissima, non è un broker, ha un patrimonio che lo porta a stare su Forbes, ha dei collaboratori straordinari. Lo ringraziamo perchè ci ha liberato da Pallotta, però io non vedo nulla… E’ vero, ha la Roma da sole due settimane, ma questo è l’unico club di Serie A che non ha un ds perchè non ne ha bisogno…Se i big della squadra sono Veretout e Diawara a me mi prende un colpo… Franco Baldini ancora nella Roma? Sarebbe una notizia bomba, se fosse vero mi prenderebbe un colpo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Smalling me lo aspetto da un momento all’altro, non capisco come mai ancora non lo hanno preso… Quarto posto? Juve, Inter e Atalanta segnatele già per i primi tre posti, bisogna capire chi arriverà quarta…Karsdorp all’Atalanta fermo per le commissioni? Ma perchè il calcio deve pagare le commissioni agli agenti, sono soldi buttati… Ma se me lo avessero piazzato in Belgio avrei capito, ma in Italia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha preso Pedro, ha Mkhitaryan, ha Zaniolo, hai Perez…ne hai di giocatori in attacco. La Roma è dietro che mi sembra scoperta… Quarto posto? Non so chi ci arriverà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha tanti giocatori inutili: Under, Kluivert, Pastore…e quello che deve vendere è Dzeko? L’acquisto di Smalling deve essere la conditio sine qua non, ma poi servono due esterni bassi e uno in mezzo al campo perchè l’unico discreto è Veretout…a certi livelli scadiamo un pochino…”

Franco Melli (Radio Radio): “Se la Roma prende Smalling e non vende Dzeko arriva quinta di sicuro… Qua o arriva un colpo di scena, e la proprietà fa capire che ha ambizioni e vuole discontinuità rispetto al passato, oppure la Roma si presenta ai nastri di partenza come una squadra di secondo piano…”

