“ON AIR!” – CORSI: “Fienga ha avuto il merito di aver cacciato Pallotta e Baldissoni”, PIACENTINI: “Lui meglio di tanti altri per i quali non nutro riconoscenza”, CIARDI: “A Roma si parla più dei dirigenti che dei risultati”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fienga se n’è andato, è arrivato il signor Berardi. A noi interessa il giusto. Fienga era quello che aveva cacciato finalmente Baldissoni e soci, ha avuto questo merito enorme nella Roma, e poi ha saldato le relazioni con i Friedkin per farli venire qua. Voci di corridoio dicono che si è allontanato perchè essendo i Friedkin sono sempre presenti, era ormai un po’ inutile il suo lavoro. La Nazionale? Ha perso meritatamente, la Spagna è molto più forte. Sono contento per Luis Enrique, ha avuto una storia sfortunata, è un uomo che ha sofferto in maniera bestiale, e se dovesse vincere la Nations League sarei contento per lui…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Qua a Roma si è parlato più dei dirigenti che degli allenatori, dei giocatori, addirittura dei risultati. La Sud addirittura fece uno striscione per un dirigente. Adesso tutti sapranno tutto del signor Berardi. L’anomalia a Roma è questa. La Nazionale? Nessuno toglierà i meriti a Mancini per l’Europeo vinto, ma come fai a non far giocare Pellegrini dall’inizio, vuol dire che il campionato non lo vedi! Ma si può dire che ieri la partita la perde Mancini, o è lesa maestà?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quello che sento dire su Mancini è incredibile: ha fatto quasi 40 partite con l’Italia senza perdere, li ha portati a diventare campioni d’Europa, e ieri finché si è rimasti 11 contro 11 se la stava stra-giocando. Ora invece diventa uno che non capisce più niente. Da questa presunzione e arroganza che sento in giro resto sempre stupito. Tanti dicono di Zaniolo, che ieri sarebbe stato utile, ma Zaniolo non ci poteva andare in Nazionale, aveva un risentimento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma riparte completamente rinnovata nel suo organico, è stato ribaltato tutto, dalla sfera tecnica a quella manageriale. Ora è stato messo il marchio definitivo dei Friedkin sulla nuova Roma. Fienga è stato più di un amministratore delegato, è il dirigente che ha traghettato il club da una proprietà che forse aveva deciso di abbandonare la Roma al suo destino, e ha tenuto vivo il passaggio ai Friedkin anche quando sembrava sfumato. Per quanto mi riguarda è un dirigente che ha fatto bene molto più di tanti altri della vecchia gestione, per i quali non nutro alcun tipo di riconoscenza o nostalgia. Mancini? Può essere criticato per le scelte fatte ieri, ma prima di tutto va ringraziato perchè è l’allenatore che ha vinto l’Europeo qualche mese fa ed è riuscito a ricostruire l’Italia dalle macere lasciate da una gestione ignobile sia dal punto di vista tecnico che politico. Quella di ieri è una battuta d’arresto contro una squadra che ha un talento straordinario che noi, come molte altre squadre, si sognano…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Secondo me Zaniolo non avrebbe cambiato la partita ieri. Per me l’errore è stato mettere Barella su Busquets, ad esempio. L’Italia ha n grande problema che è il centravanti, ma ha Chiesa che è un ira di Dio. Ieri ci sono delle circostanze che cambiano la partita, come l’errore clamoroso di Insigne e la sciocchezza di Bonucci, senza quegli errori forse la partita sarebbe andata diversamente. Se l’Italia da qui al prossimo mondiale non trova un centravanti, sono dolori… L’arrivo di Berardi? Il curriculum è per un uomo così giovane è di enorme rispetto, e mi aspetto che vada bene. Fienga non lo conosco, ma era produzione di Pallotta, e quindi prima spariscono tutti e prima sto meglio. I Friedkin non scelgono a caso, e gli possiamo solo dire buon lavoro…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Ieri all’Italia avrebbe fatto comodo Zaniolo. Era un giocatore che poteva aiutare a dare uno strappo, e non capisco perchè insistere con Bernardeschi. Mettevi Chiesa a come falso nove, Insigne a sinistra e Zaniolo a destra….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’addio di Fienga? Ormai nella Roma è cambiato tutto. Sinceramente non so di cosa si occupa il Ceo, se di marketing o di altro, non saprei proprio dire quale sarà il suo ruolo all’interno della società. Non penso che andrà a toccare la parte tecnica, con fece Fienga che a un certo punto fece addirittura il mercato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Si è chiusa completamente un’epoca con l’addio a Fienga, a cui i Friedkin si erano affidati per un certo periodo di transizione. Come avviene spesso nelle multinazionali non si azzera subito il management. Ora comincia un corso diverso voluto dai Friedkin, ma comunque con un manager italiano. Fienga è stato bravo a gestire questa fase di transizione… Zakaria? Non è Xhaka, dal punto di vista tecnico e tattico. E’ un altro giocatore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zakaria è un giocatore che la Roma aveva già seguito in estate. La Roma a gennaio a centrocampo farà di sicuro qualcosa. Lo svizzero può essere una soluzione, ma è ancora presto per parlare di sviluppi decisivi. Resta però una pista concreta…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zakaria non è giovane: a 24 anni ci sei o non ci sei. A proposito di giovani, mi chiedo se la Roma, la Lazio o la Juventus non abbiano un 16enne nella rosa. Quando c’è, lo mandano via, a maturare altrove. Questa cosa non la capisco…”

