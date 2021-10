AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 10:30 – PINTO AL LAVORO PER GENNAIO – Tre ruoli da coprire, scrive oggi il Corriere dello Sport. Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la Roma a gennaio. Zakaria obiettivo numero uno per il centrocampo, mentre a destra si valuta Mazraoui dell’Ajax, che però giocherà la coppa d’Africa. Bove è destinato a partire in prestito.

Ore 9:45 – FRIEDKIN ORA SPERA IN GUALTIERI – I Friedkin sperano nell’elezione di Gualtieri a sindaco di Roma avendo la carta Scalera da giocarsi: il dirigente era un braccio destro del candidato del PD al Mef. Lo scrive oggi La Repubblica.

Ore 9:30 – DAMSGAARD: “FERRERO MI VUOLE ALLA ROMA? E’ DIVERTENTE” – Mikkel Damsgaard, trequartista danese della Sampdoria, commenta le parole del suo presidente Ferrero che avrebbe voluto venderlo alla Roma: “Non so cosa dire su questo. Lui è molto divertente e deve dire quello che vuole. Non parlo ancora abbastanza bene l’italiano per parlargli”.

Ore 9:10 – ABRAHAM: “HO IMPARATO PIU’ CON MOU CHE IN TUTTA LA VITA” – Tammy Abraham parla al quotidiano inglese The Guardian e spende parole d’amore per Mourinho, rivelando come lo Special One lo ha convinto a lasciare Londra per trasferirsi a Roma…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – VINA OUT, TOCCA DI NUOVO A CALAFIORI – Con Vina che giocherà in Sudamerica alle 2:30 italiane la gara contro il Brasile e rientrerà a Roma solo sabato dopo la rifinitura, è molto difficile pensare a un suo impiego contro la Juventus. Si scalda Calafiori, pronto a confermare le impressioni positive delle sue ultime apparizioni. Lo scrive Il Messaggero.

