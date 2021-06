“ON AIR!” – CORSI: “Se il mercato è davvero questo, il 6 luglio Mourinho non si presenta”, PIACENTINI: “Le sue parole spazzano via ogni dubbio”, BERSANI: “Prendiamo Vlahovic, con Mou può arrivare a valere 100 milioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma ha una squadra per gran parte giovane, molti hanno fatto una sola stagione in Serie A. Noi possiamo dire cosa serve a Mourinho, sono tutte ipotesi ma che sono legate alla percezione personale. Per me come primo pensiero Mourinho ha quello di valorizzare i giovani difensori che ha in casa come Mancini, Ibanez e Kumbulla. Ma poi magari Mourinho arriva e come prima cosa ti chiede un difensore. La pretesa di entrare nella testa dell’allenatore e di sapere che tipo di giocatori vorrà ci porta sulla strada sbagliata, e potremmo trovarci con una composizione di una rosa che è totalmente diversa da quella che immaginavamo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Basandoci sui nomi che in questo momento sono più caldi, possiamo dire che la spina dorsale della prossima Roma potrebbe fondarsi su Rui Patricio in porta, Mancini in difesa, Xhaka a centrocampo, e Belotti più Dzeko in attacco. Poi è chiaro che se Edin andasse via, l’attaccante non sarebbe più Belotti ma l’asticella si alzerebbe. La domanda è: che spina dorsale sarebbe questa? E’ una buona base di partenza?…Io non credo che sia questa la stagione in cui la Roma si priverà dei suoi giocatori di primo livello, come Veretout o Pellegrini…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho ha parlato e dice che ci sarà un lavorone da fare, e noi questo lo sappiamo meglio di lui. Grazie a queste parole, immagino che non sia vero una parola di quello che scrivono i giornali, di Dzeko alla Juve e di Belotti alla Roma. Se mai fosse vero questo mercato, il 6 luglio non ci sarà Mourinho, si presenta un altro, forse Mazzarri, uno di questi… Speriamo bene dai. Ma a me non è che mi importa se Dzeko va alla Juve, può andare dove gli pare, l’importante è che al posto suo metti uno forte. Poi se vuoi comprare Belotti come seconda punta va benissimo. Se prendi una grande punta, poi Belotti e come terzo Mayoral allora ci siamo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sarà una Roma a due teste. Il fatto che Mourinho venga qui a decidere, a lavorare con i Friedkin, e non per i Friedkin, mi sembra una differenza sostanziale. Le sue parole mi fanno ben sperare, a cominciare dalla sua ossessione per il calcio ma soprattutto per la vittoria dei trofei. Se prima potevamo avere mezzo dubbio, ora queste parole i dubbi me li spazza via. Mourinho non viene qui a Roma a svernare. Qua parliamo di due o tre anni per vincere, ma lui ci sta male senza titoli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io penso che la prima cosa di cui hanno parlato Mourinho e Pinto è cosa fare in attacco e che fare con Dzeko. Io però avrei qualche timore a puntare tutto su Vlahovic, un giocatore di 20 anni. Se esistesse un Vlahovic di 23-24 anni sarebbe diverso. E’ chiaro che se mi dici che Dzeko resta e arriva Vlahovic, allora è tutto un altro discorso. Le parole di Mourinho? Qualcosa ce le racconta. Mi dà l’idea di uno che si occuperà di parecchie cose dentro la Roma. Nelle sue parole si intravede il senso di una sfida diversa per lui, si mette proprio dentro la costruzione della società. Ecco perchè viene alla Roma, perchè c’è questa sfida qui. Lui ha un’ossessione per la vittoria, e se ha accettato di venire qui magari stando senza vincere per un anno, immaginate quello che può succedere il secondo anno… Se devo accettare un posto dove forse il primo anno non riuscirà a vincere, vuol dire che l’anno dopo non se ne parla nemmeno di non competere ai massimi livelli…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’esplosione di Vlahovic è stata quasi nucleare, io andrei su di lui. Ha un veleno incredibile. Qui è proprio decollato, e devi andartelo a prendere fino a quando è possibile. Certo, ora ti tolgono la pelle, ed è giusto che sia così. Servono 50 milioni? Ma se metti in mano un giocatore del genere a Mourinho quello te lo trasforma e gli fa fare il salto definitivo. Vlahovic con Mourinho può diventare anche un giocatore da 100 milioni, ci può arrivare a quella valutazione lì…Milik? Meno male che non lo abbiamo preso. Nessuno discute la forza del calciatore, ma le sue ginocchia sono a pezzi, salterà anche l’Europeo…”

Marco Juric (Rete Sport): “A me Icardi è sempre piaciuto. Forse tra lui e Vlahovic, andrei sul serbo. Ma tra Belotti e Icardi, prenderei l’argentino. Icardi in prestito per un anno potrebbe essere anche una soluzione tampone, certo, non ora, ma ad agosto qualora si creassero i presupposti. Io questa idea non la scarterei totalmente…Comunque sempre il rebus Dzeko devi prima risolvere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Juve farebbe bene a prendere Dzeko, lui è ancora un gran centravanti e per un anno può ancora far bene. Mourinho mi dà la garanzia di poter convincere i giocatori a venire alla Roma, ma bisogna prima vendere gli esuberi, e prima lo fai e meglio è per tutti. L’attesa per Mourinho è spasmodica, ma è chiaro che tanti ti aspettano al varco. Lui sa quali giocatori deve prendere per dare una identità giusta alla Roma…”

