“ON AIR!” – CORSI: “Mourinho scioccato dal crollo della squadra”, PIACENTINI: “Ieri la Roma ne avrebbe presi 5 dal PSG, questa è la differenza con la Juve”, PRUZZO: “Col Ludogorets mi aspetto una reazione”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho la sveglia targata Solbakken se la ricorda. Quella e questa di Udine. Lui è rimasto scioccato, non si spiega neanche lui quel crollo emotivo. Al di là degli episodi, non ha visto proprio la squadra. Vedere una squadra allo sbando è scioccante per un allenatore che era convinto di aver creato una gruppo che sveglie del genere non le prendeva più… Quindi per il Ludogorets non ha più sicurezze, e se avesse Mbappè lo farebbe giocare. Ci sono squadre che quando prendono la sveglia, quella dopo vincono sicuro. La Roma invece non è così. Ma quale squadra B, domani Mou proverà addirittura a mandarne 12 in campo…”

David Rossi (Rete Sport): “Io ho profonda stima di Massara, ha costruito un’ottima squadra con le pochissime risorse, ma io non vedo questo Milan irresistibile, questo grande gioco…Appena cambiano qualche pedina, li vedo in difficoltà. L’assenza di Kessie in questa squadra è fondamentale, e cominceranno a scriverlo quando perderanno una partita. Io aspetterei… Rimane una sensazione di forte difficoltà del calcio italiano a certi livelli. La realtà è che vi dovete sbrigare a farci andare in Champions, così ci pensiamo noi a risolverla questa pratica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La differenza che c’è ancora tra la Roma e la Juve è che la Roma la partita di ieri l’avrebbe persa 5 a 0, loro invece tutto sommato salvano la faccia: il 2 a 1 è un risultato più che dignitoso. Se non ci fosse stata Udine avrei detto che la Roma era cambiata, ma la partita di domenica mi ha fatto venire questo dubbio. Speriamo che non ne abbiano i giocatori, che in questi mesi avevano acquisito delle certezze…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma non sta andando incontro a infortuni muscolari o da affaticamento. In quelli ancora ci deve entrare…la cosa che mi preoccupa è che bisogna ancora pagare quello scotto là. Perchè da noi non dovrebbero arrivare visto che stanno già pagando dazio tutti?…Il cambio di modulo sembra un discorso che facciamo solo noi, da quello che scrivono i giornali Mou confermerà ancora la difesa a tre anche domani…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Belotti non l’ho visto apposto fisicamente, ma molto predisposto a fare quello che sa fare, uno generoso, ma ha anche fatto un sacco di gol. L’ho visto molto motivato. Per me a Udine è andato meglio di Abraham, che non sta andando bene ultimamente, e non so se per problemi fisici o tattici. Sarebbe però giusto togliere Abraham e far giocare Belotti? Che segnale sarebbe? Tammy è uno che ha bisogno di essere coccolato… In questo momento ha più bisogno di giocare o avrebbe bisogno di starsene in disparte per recuperare l’Abraham perduto?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve cambiare alcuni calciatori che, al momento, stanno rendendo poco. Mourinho deve apportare delle migliorie a questa squadra. Già da domani mi aspetto una prestazione di grinta e determinazione, cosa che a Udine non si è vista. Bisognerà capire se sarà necessario cambiare qualcosa oppure no: penso che giocherà Belotti, deve dimostrare di essere all’altezza della situazione… Mihajlovic? Questi social sono una vergogna, una merda…è una vicenda dolorosa, ma lui è fortissimo. Sono convinto che sia in grado di superare qualsiasi ostacolo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’esonero di Mihajlovic è una porcata, viene esonerato non per il pareggio esterno con lo Spezia ma perchè sta male. Almeno secondo me. Il Bologna doveva prendere questa decisione a inizio stagione, quando si sono accorti che faceva fatica. Saputo ha detto che è stata la decisione più difficile della sua vita, ma poteva evitare di prenderla…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quella di Mihajlovic è una brutta vicenda, ma io credo che ci sia stato un cambiamento in società che ha portato a questa decisione. La tempistica dell’esonero però è qualcosa di inaccettabile. Mandarlo via adesso è qualcosa di sbagliato, di brutto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’esonero di Mihajlovic è una cosa miserabile, e se fossi in Ranieri, Thiago Motta o De Zerbi non accetterei l’incarico…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Domani la Roma deve vincere per riprendere la strada giusta. I calciatori devono farsi un esame di coscienza e capire i difetti da eliminare e le cose da salvare. Se si arriva ad affrontare la partita di domani con tanta presunzione, è possibile prendere un’altra bastonata…”

