ULTIME DA TRIGORIA: Abraham out, Zaniolo fa differenziato senza tutore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham non è in campo nell’allenamento di rifinitura, e dunque il centravanti inglese dovrebbe essere indisponibile per la partita di domani sera contro il Ludogorets.

Le condizioni del calciatore, dopo il problema alla spalla, sembravano buone e invece oggi il centravanti non si sta allenando. Scontata la sua assenza per l’esordio in Europa League, toccherà a Belotti partire titolare.

Buone notizie invece sul fronte Zaniolo: l’attaccante si sta allenando senza tutore, anche se per il momento svolge solo differenziato.

Per la partita di domani sera non è da escludere che, Belotti a parte, il tecnico decida di cambiare solo gli esterni. Mou non vuole stravolgere la squadra, e Camara potrebbe essere inserito gradualmente. Una chance potrebbe invece averla Svilar, che oggi parlerà in conferenza stampa insieme al tecnico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini