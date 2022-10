“ON AIR!” – CORSI: “E’ la Roma a non essere all’altezza di Mou, non il contrario”, ROSSI: “Con Dybala e Wijnaldum sarà un’altra squadra”, FERRAZZA: “Pellegrini non ha presenza scenica, deve diventare personaggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho è un gigantesco punto di riferimento per un calciatore, loro sanno che piacendo a lui possono svoltare la carriera, perchè è già successo a tanti calciatori. Il calciatore, pur di fare quello che gli chiede l’allenatore, magari perde in spontaneità e può diventare spaesato… Dopo il gol del Napoli mancava un quarto d’ora alla fine della partita compreso il recupero, ma la Roma mi sembrava talmente calata nella parte della squadra che non doveva subire gol che non ha saputo riprogrammarsi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho attaccato da tutti, ma anche un po’ accannato da tanti. Anche se la Roma è in difficoltà per tutti i calciatori che non ha disposizione, la colpa è di Mourinho perchè la squadra non gioca a calcio. Io credo che la maggior parte di stampa, tv, radio che prima era super partes, ora dice che Mou non è all’altezza della Roma. Io invece sto sempre con Mou, e dico che è la Roma a nonn essere ancora alla sua altezza. Spero che la squadra cominci a fare sul serio, perchè essere preso in giro sul piano del gioco comincia a essere stancante. Dobbiamo riscattarci al più presto, e pure di corsa, perchè non è possibile… Quest’anno fate quello che vi pare, ma non andate sotto la Lazio, perchè è un po’ di tempo che succede…”

David Rossi (Rete Sport): “Con la sconfitta di ieri il Verona (prossima avversaria della Roma in campionato, ndr) ha fatto sei sconfitte consecutive, non bene…e poi ci sono dei segnali, degli intrecci…chi segna il gol del due a uno del Sassuolo? Frattesi…Sento il rischio del cetriolo… Giovedì c’è l’Europa League, è una partita decisiva, bisogna vincere per forza. Io la Roma con Dybala e Wijnaldum da gennaio la voglio vedere, perchè secondo me è un’altra squadra, sono due calciatori che sposterebbero in qualsiasi altra squadra, figuriamoci nella Roma… La Roma ora sta nel suo, al quinto posto in classifica, a una partita di distacco del quarto posto, è in linea con quanto ci aspettavamo a inizio stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non sarei così disfattista, sembra che stiamo parlando di una Roma dodicesima, e invece non è così, siamo dentro a tutti i nostri obiettivi di inizio stagione. Manca tanto a questa squadra, mancano troppi calciatori importanti, e anche chi c’è è costretto a giocare più del dovuto. Una partita persa col Napoli ci sta, non me la sento di buttare tutto a mare…Senza Dybala in campo, la Roma ha fatto un solo gol su azione, è una statistica che mi ha colpito molto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Rui Patricio e il mancato intervento sul tiro di Osimhen? Tu ci devi andare, ci devi provare a tuffarti, poi vediamo se la prendi o no…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Pellegrini non sta vivendo un momento d’oro, forse ha anche accusato un po’ l’arrivo di Paulo Dybala. Se però Mourinho dice che vorrebbe tre Pellegrini, non lo dice perchè lo deve dire, e ti devi fidare di uno che di giocatori in quel ruolo ne ha visti. Poi certo, probabilmente non è un giocatore che resterà nella storia. Io dico sempre che deve crescere sotto il profilo della personalità. Lui è un po’ minutino, ha la faccetta, non ha una presenza scenica pazzesca. Come personaggio deve fare tanto, perchè se metti “Pellegrini” su Google ti esce Federica Pellegrini, non lui. C’entra anche quello, perchè poi cambia il rispetto degli avversari e degli arbitri, perchè in campo ci entra anche il personaggio e non solo il calciatore. Bisogna lavorare sull’immagine, sul suo modo di stare in campo. Io me lo terrei anche così, perchè lui fa un grande lavoro in campo, ma capisco le osservazioni critiche sul fatto che sia un giocatore limitato, che non ha tanta personalità…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “O Mourinho ha completamente sballato il piano partita pensando solo di difendersi e portarsi a casa lo zero a zero, oppure ha capito che con i giocatori che aveva non poteva fare che quello. Il piano gara di domenica può essere sbagliato o giusto, ma poi c’è l’interpretazione dei giocatori. Se tecnicamente si sbaglia, tutto diventa ancora più brutto. Se Smalling non sbagliava quel pallone, tu la partita non la perdevi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nella Roma tutti devono fare di più, perché così non basta. Mourinho dovrebbe preoccuparsi di più dei tanti gol falliti prima della partita di domenica sera, piuttosto della gara contro il Napoli…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io nella Roma vedo che non si creano occasioni da gol. In più mettici che ha degli attaccanti che nel loro curriculum non hanno tanti gol all’attivo. Io dico che è una questione di mentalità, la squadra deve giocare più avanzata invece di attendere per poi ripartire…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “E’ evidente che Mourinho si aspetti qualcosa di diverso nel gioco della squadra, non sta avendo le risposte che si aspettava da alcuni giocatori. Zaniolo crea condizioni, ma non trova mai la porta. Io credo che appena riuscirà a sbloccarsi poi andrà tutto liscio. Sulla carta la Roma può e deve andare avanti in Europa League, ma non so se in questo momento riuscirà a farlo…”

