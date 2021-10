“ON AIR!” – CORSI: “La Conference ora è solo un grosso intralcio”, ROSSI: “Alla Roma serve tempo, e adesso paga dazio”, CIARDI: “Se Mou non ci sta bene c’è sempre Prandelli…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Il pareggio con la Juve ci sarebbe stato stretto, però alla fine con Allegri su sei partite abbiamo sempre perso per 1 a 0. Ora dobbiamo spezzare questo filo, e farlo subito. Non so se ci vuole fortuna, una scintilla, un centrocampista, un terzino destro…non lo so, ma dobbiamo cambiare. Non possiamo continuare su questa linea di galleggiamento dove poi a gennaio o febbraio si sfalda tutto. Ora dobbiamo cominciare a battere avversari che ci stanno sopra, non esiste che la Roma non riesca a battere squadre forti, ma che sono alla nostra portata. Il Porto ha 11 giocatori che non conosce nessuno, gioca con Marcano, eppure ha fatto una capoccia così al Milan e alla fine la vince. E anche noi dobbiamo fare così…”

David Rossi (Roma Radio): “Per fare questo salto ci vuole tempo, non è una cosa che si fa dall’oggi al domani. Se bastasse solo l’allenatore, o i giocatori forti, o una società solida per risolvere il problema… il fatto è che non è così. Serve un misto di tutte queste cose. E il misto costa soldi, tempo, pazienza, e risultati non eccezionali. E la Roma deve pagare questo prezzo. Poi se sei fortunato, riesci anche ad andare oltre alle tue possibilità, come è successo al Milan l’anno scorso. E per farlo, devi cominciare a fare risultati superiori alle aspettative…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma è stata defraudata a Torino, questa è al base di partenza di ogni giudizio sulla partita. Ora leggo certi giudizi, si sono sciolte le briglie… Abbiamo fatto monumenti ad allenatori che in 40 anni di carriera hanno vinto zero. Ora arriva questo che può cambiarci la mentalità, e noi lo bocciamo? Va bene, tanto ce ne stanno tanti di allenatori…c’è Prandelli libero…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dzeko ieri ha fatto quello che faceva con la Roma, il regista puro…ha fatto una bella partita. Per carità, abbiamo Abraham, ma se avessimo avuto ancora un grande Dzeko con Abraham, secondo me sarebbe stato meglio… Attenzione, non rimpiango Dzeko, quando esploderà Abraham avrà anche più valore del bosniaco, parlo del binomio, sarebbe stato bello se avessero giocato insieme… La Conference League, che speriamo di riuscire a vincere, è un bel calcio sulle palle della Roma in questo momento. La Roma ha 14-15 giocatori, e la Conference ora ci massacra. Domani comunque giocheranno solo due titolari, e contro il Bodo basta e avanza…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Bodo? Sarà più importante capire chi non gioca di chi gioca. Io spero che non giochi nessuno dei titolari… Ora siamo qui a leccarci le ferite per quanto successo con la Juventus. Aperiamo che contro il Napoli finisca in modo diverso, perché ogni volta rialzarci dopo queste tranavate è dura…Contro il Bodo basterebbe anche un pareggio per portarci a casa la qualificazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io spero ancora che Zaniolo ce la faccia per il Napoli, perderlo sia per la Juventus che per il Napoli sarebbe dura. Gli esami hanno escluso problemi, ma è il punto che è delicato per un giocatore che ha subito quello che ha subito lui negli ultimi due anni. Col problema che ha avuto, anche con un piccolissimo fastidio al ginocchio operato si procede con la massima prudenza… Contro il Bodo penso che giocherà Reynolds. Con Darboe in campo, rischia di restare fuori ancora Villar…a meno che non lo fa giocare trequartista…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo preoccupa tutti, sappiamo i suoi problemi, lascia tutti in apprensione. Lo vedi giocare e ti rendi conto che potenziale ha, è come una macchina di Formula 1 che va più veloce di tutte le altre, ma non arriva mai a fine corsa. Povero figlio, lui deve essere forte psicologicamente, perchè è dura per lui. Dal punto di vista psicologico questi continui stop ti distruggono… Veretout? Metterlo in discussione come rigorista è come dire che Angelina Jolie è una brutta donna…è assurdo. Lui è il miglior rigorista che c’è in Italia, poi i rigori li hanno sbagliati tutti, anche Maradona e Pelé…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi dispiace tanto per Zaniolo, questi rallentamenti sono pesanti, è il limite del momento. Speriamo possa trovare presto la condizione ottimale, è già tanto che non ci siano lesioni. Non mi sembra che si sia forzata la mano con lui, i tempi sono stati rispettati… Veretout? Giusto continuare con lui come rigorista. Io ero rigorista anche nella Roma nonostante ci fosse Di Bartolomei che era un cecchino infallibile. Ma ci sono dei momenti in cui puoi fare anche un passo indietro se in quel momento della partita non te la senti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo deve essere preservato per sé stesso dopo quello che ha passato. Capisco la sua impazienza, ma deve avere la forza di non forzare la mano. E’ normale che abbia scompensi dal punto di vista muscolare, ma anche psicologico. Questo deve essere un anno di transizione per lui, deve giocare solo quando sta davvero bene. Veretout? Se si discute un calciatore per un rigore sbagliato, siamo completamente fuori strada…”

