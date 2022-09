“ON AIR!” – CORSI: “Chi critica Mou è anti Roma senza saperlo”, ROSSI: “Tutti gli allenatori fanno giocare Cristante, un motivo ci sarà”, FERRETTI: “Zaniolo? Rinnovo complicato, è tutta una questione di soldi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se dovessimo considerare i primi 5 minuti di ieri di Bove con l’Under 21, capiamo bene perchè Mourinho non lo fa giocare. Lungi da me volerlo giudicare da quello che ha fatto ieri. E’ complicatissimo valorizzare un giovane oggi, se lo mandi in prestito rischi che l’allenatore non lo faccia mai giocare preferendogli uno di 34 anni. E il prestito a gennaio è ancora più complesso, anche se questo campionato sarà molto diverso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Possibile che tutti gli allenatori laziali ce l’abbiano con i nostri calciatori? Zoff ce l’aveva con Totti, Mancini con Zaniolo. La scelta del ct è una cosa folle, che va contro di lui. Le parole di Mourinho? Perchè essere onesti deve essere fonte di critica? Lui dice che la squadra buona, il pubblico è fantastico, ma gli serve di più. Ci sono persone che hanno dubbi su Mourinho, sul gioco, sul modulo…Il fatto è che l’unico allenatore che viene qua e chiede alla presidenza i giocatori si chiama Mourinho. Occhio alle critiche, perchè chi lo fa è anti-romanista senza saperlo…”

David Rossi (Rete Sport): “Si parla tanto del possibile rinnovo di Cristante. Per carità, ognuno ha la sua idea sulla Roma e sui giocatori che potrebbero prendere al suo posto, detto ciò rimango sorpreso. La realtà dei fatti e dei numeri non sembra contare molto. Per me Cristante è un buon giocatore, ottimo se è in forma. Non è un campione. Ma ci sono dei dati e dei giudizi celebri su di lui che mi fanno pensare che sia un calciatore sottovalutato. Se tutti gli allenatori lo fanno giocare titolare sempre, e pur di farlo giocare lo schierano trequartista, centrale di centrocampo o di difesa, un motivo ci sarà. E parliamo di allenatori come Mourinho, Mancini, e Gasperini. Poi nel mio undici ideale della Roma non ci sta, ma qualcun altro non ci starebbe neanche nella rosa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sul discorso della comparazione degli stipendi, i calciatori lo fanno, ne parlano. Anche oggi La Repubblica parla di un malumore di Zaniolo perchè sembra che la chiamata di Pinto non sia ancora arrivata. E quindi si utilizza il rinnovo di Cristante in maniera un po’ strumentale per fare un paragone col mancato rinnovo di Zaniolo, è un tema abbastanza caldo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Che Zaniolo non sia in ritiro con la Nazionale per me è una cosa positiva, ma non per il calciatore. Lui la convocazione se la meritava. Il rinnovo con la Roma? E’ tutta una questione di soldi, bisogna capire se i soldi chiesti dal giocatori corrispondono a quelli che ha intenzione di dargli la Roma. Non so come finirà, ma sono convinto che sarà un rinnovo complicato. Cristante? Nel mio undici non ci sta, ma lo metto in rosa, è uno che ti dà una mano. Poi per quanto riguarda i soldi del rinnovo, non mi interessa quello che fa la Roma, decide lei l’aspetto contabile. A noi non deve interessare l’aspetto economico ma quello tecnico…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zaniolo? Strano che non si parli di rinnovo per lui. Credo ci sia un problema legato ai soldi, perché per gli altri non ci sono stati rallentamenti. La Roma ha rinnovato Mancini, Cristante e, a breve, dovrebbe avere un adeguamento anche Zalewski…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mancini ha voluto tirare le orecchie a qualcuno, non solo a a Zaniolo. Anche Zaccagni è rimasto a casa, stasera gioca Cancellieri che nella Lazio è la sua riserva… Dybala? Sembra una cosa di poco conto, e se si regge in piede lui gioca contro l’Inter, Mourinho non se ne priverebbe mai. Il pareggio per la Roma sarebbe un risultato importante, per l’Inter no, la deve vincere quella partita. Inzaghi? Qualunque allenatore che perde tre partite è in discussione, tranne Mourinho. Perchè l’Inter è un punto dietro la Roma, e noi diciamo che se l’Inter perde la partita Inzaghi deve essere licenziato. Ma se la perde la Roma? C’è un punto solo di differenza, ragazzi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mancini fa bene, la Nazionale deve essere rispettata dai giocatori. Non è un problema solo di Zaniolo e di Zaccagni, ma anche di Lazzari che ha avuto comportamenti strani… Io penso che Mancini abbia ragione, i nostri giocatori soprattutto quelli giovani, fanno spesso i furbi. Se chiami Buffon, Chiellini o Bonucci, questi non saltano una convocazione. Gli altri invece vogliono fare i furbi. Non sono i primi a denunciare dolorini per non giocare, ma Mancini è il primo ct a mettere i puntini sulle “i” e ha assolutamente ragione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancini fa bene, quando ti chiama la nazionale devi essere onorato e purtroppo non è più così. Sta dando un bel segnale, e vedrai che dalla prossima tutti faranno il massimo per rispondere alla convocazione… Dybala torna da una trasferta lunga, non so nemmeno se si sta allenando e dove si trovi l’Argentina al momento. Lukaku ce l’hai sotto controllo e lo puoi valutare ora per ora, Dybala invece torna il sabato Io penso che starà fuori all’inizio, con tutto quello che ne consegue. Anche perchè se lo perdi per un altro mese sono guai, non te lo puoi permettere…”

