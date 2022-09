Pinto al lavoro per gennaio: Solbakken ha firmato, Chalobah e Frattesi per completare la rosa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Due rinforzi per gennaio. Che diventeranno tre, con il rientro in gruppo di Gini Wijnaldum, l’acquisto di lusso del mercato estivo firmato Pinto insieme a Dybala, ma che per colpa della sfortuna si è dovuto subito fermare.

In attacco è tutto fatto per Ola Solbakken: il norvegese, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), ha già firmato con i giallorossi, essendo svincolato. Il suo arrivo a Trigoria è previsto non prima del primo gennaio, visti i rapporti non idilliaci con il Bodo/Glimt, poco disposto a fare favori alla Roma.

Durante il mercato estivo la Roma ha cercato un altro difensore, richiesto a gran voce da Mourinho. Tra i vari profili presi in considerazione c’era anche quello di Trevoh Chalobah del Chelsea, che potrebbe arrivare a gennaio.

È possibile un trasferimento in prestito dell’inglese originario della Sierra Leone di 23 anni nella finestra di gennaio. Il difensore cresciuto nell’Academy dei Blues è stato offerto da alcuni intermediari. Il Chelsea non vorrebbe privarsi di Chalobah a titolo definitivo ma solo in prestito. Finora è stato utilizzato una sola volta in Premier League, contro il Leicester.

C’è chi non esclude che possano riprendere anche i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi, il centrocampista cresciuto nel vivaio giallorosso che vuole solo la Roma. Il club giallorosso vanta il 30 per cento sulla futura rivendita è durante l’estate le due società non hanno trovato l’intesa perché il Sassuolo non è sceso dalla richiesta iniziale di trenta milioni.

Fonte: Corriere dello Sport