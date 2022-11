“ON AIR!” – PUGLIESE: “Il gioco latita perchè manca il regista che Mou chiede da due anni”, CORSI: “Rinnovo a Dybala? Aspetterei la fine dell’anno”, FOCOLARI: “Col Ludogorets non è così scontata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Primavera serve per mettere qualcuno forte dentro, per cercare i nuovi De Rossi e Totti. Qua invece sembra che sia la salvezza della Roma e questa è una grande fregatura. La fisicità nei giovani è fondamentale, perchè la Serie A è tosta. La differenza tra Primavera e prima squadra è enorme. Negli ultimi anni uno dei giovani che ha fatto una grande carriera è Politano, ha giocato nell’Inter e ora nel Napoli che fa la Champions. Oggi Politano nella Roma avrebbe fatto la differenza. Se il Napoli continua a giocare così, non si batte. Io a inizio stagione, nella mia ingenuità, pensavo che la Roma fosse almeno forte quanto il Napoli… Il rinnovo a Dybala? Lo farei alla fine dell’anno, prima guarderei come vanno le situazioni, altrimenti stiamo bene così. Prima farei la proposta di rinnovo a Mourinho…”

David Rossi (Rete Sport): “Scendono in Europa League Ajax, Barcellona, Leverkusen e Sporting Lisbona: poteva andare peggio. Stasera tocca sperare nel Maccabi e nel Salisburgo, oltre che in Siviglia e Shakhtar. Se fossero queste le squadre, sarei soddisfatto. Poi magari succede così, e noi non battiamo il Ludogorets… Io mi aspetto che la Roma faccia giocare tutti allo stremo delle forze. Pellegrini non so se è in grado di reggere, non ce la fa più, e forse punterei su Volpato al suo posto. Ma lui è uno che gioca pure con una gamba sola, specie in una partita da dentro o fuori come quella di domani. Se la Roma passa o non passa il turno, ti cambia il giudizio sulla stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mancano tre partite, secondo me giocano tutti. Se non ci fosse stato il derby avrebbe richiamato pure Dybala per giocare, col derby invece potrebbe fare qualche calcolo. Ma ormai sei arrivato. Se pure nel derby di domenica, facciamo le corna, si dovesse far male qualcuno, è un danno collaterale calcolato rispetto a quello che poteva succedere qualche mese fa, che se si faceva male qualcuno ne saltava dieci di partite. Ora mancherebbero solo due partite, e poi c’è una pausa di due mesi. I giocatori che devono andare al mondiale no, ma tutti gli altri se c0è da correre un piccolo rischio, conoscendo Mourinho, lo correranno. Compreso Pellegrini…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Dybala? Il piano di recupero si verifica in questi giorni, con chi dall’Argentina è venuto in Italia, con chi lo sta seguendo, con le informazioni che si scambiano i due staff medici. Ridurre tutto a “speriamo che giochi un pezzo di Roma-Torino, così vediamo se è in grado di andare al Mondiale” sarebbe da staff di deficienti. Non è così. Lo staff dell’Argentina, una nazionale che parte favorita per vincere il Mondiale, è preparatissimo…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Quello che dispiace un po’ è che la Roma non giochi benissimo, ma per me chissenefrega, alla fine l’importante non è essere stilosi ma concreti ed essenziali. Secondo me il problema principale di questa difficoltà di fare gioco è l’assenza di quel regista che Mou chiede da due anni… Volpato? Icardi ci ha raccontato chi era da piccolo. Mi ha sorpreso che nonostante fosse molto gracile, giocasse sotto età, che giocasse con bambini più grandi di 2-3 anni di lui. E mi ha sorpreso il fatto che a 14 anni ha rischiato di non giocare più a calcio per via di un morbo che conosco bene. Proprio quando pensava di non farcela, è arrivata la chiamata della Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è un po’ di leggerezza nel chiedere una settimana sì e l’altra no a Mourinho di cambiare il sistema di gioco e di tornare alla difesa a quattro. L’anno scorso la Roma giocava a quattro, quest’anno gioca a tre e ha sei punti di più, che non sono pochi in dodici giornate…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Si parla già di derby, ma questo modo di approcciarsi alla partita col Ludogorets non mi piace. Se poi la Roma non dovesse riuscire a battere il Ludogorets la gente ricomincerebbe a dire che fa tutto schifo e che la squadra stava pensando solo al derby… Oggi alcuni giornali tornano ancora sulla storia di Dybala che corre verso il Mondiale, ma a me che Dybala va al Mondiale o no non me ne frega niente. A me interessa di rivederlo con la maglia della Roma, di recuperare il giocatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham ha bisogno come l’aria di segnare per ritrovare fiducia. Si vede che gli si ristringe la porta, succede a un attaccante che la porta diventa di 8 metri, vedi solo un pertugio e basta. La mancanza di Dybala gli mette addosso una responsabilità ancora superiore e lui la subisce… Non te lo diranno mai, ma Sarri e Mourinho sottoscriverebbero immediatamente di passare il turno di Europa League e pareggiare il derby. La Roma ha il fiato corto, Ai tempi nostri se vincevi il derby stavi in paradiso per sei mesi. Ma la situazione al momento è questa, e prendersi un pareggio sarebbe importante per entrambe…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha degli elementi importanti e per questo ottiene risultati. Ma il gioco latita e la squadra è molto stanca. E’ chiaro che il valore della Roma è nettamente superiore a quello del Ludogorets, la vittoria è possibilissima, ma non è scontata. La partita la devi giocare. Sono due partite, quella della Roma e della Lazio, che lasceranno un segno evidente sul derby… Abraham? C’è da lavorare sulla testa. Quello che ha fatto a Verona è clamoroso, non può essere così scarso da tirare la palla fuori a porta vuota. Non può essere. Anche perchè aveva fatto i movimenti giusti. E’ un problema di testa, ma anche di sfortuna: un gol del genere non può sbagliarlo un attaccante di Serie A. Ma se non superi il problema mentale, sono guai…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma e Lazio hanno il retropensiero del derby, e questo le condizionerà. E’ umano, è una partita troppo importante per non pensarci. Sono due partite complicate, molto più difficile quella della Lazio che gioca sul campo del Feyenoord, che è inferiore alla Lazio ma è temibile e ha riposato nel fine settimana. Se la Roma gioca da Roma, onestamente non può non battere il Ludogorets, per non farcela deve complicarsi la vita da sola… Abraham? E’ un problema mentale, non mi sembra che sia giù fisicamente. Non riesce a giocare con serenità. Anche sul gol di Zaniolo commette un errore pazzesco. Su di lui non c’è una grande letteratura, l’anno scorso è stato titolare per la prima volta nella sua carriera. Bisogna capire se riesce a reggere la pressione di una piazza e di una grande squadra che gli chiede di essere sempre al 100%…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “L’Europa League è un torneo strano, si gioca un giorno particolare, si gioca spesso poco prima di impegni importanti. Abraham? Quando un attaccante sbaglia, il suo errore è molto più evidente di quello degli altri giocatori. Lui sta attraversando un momento difficile, è successo a Vlahovic, è successo a Lautaro. Ieri Kane ha avuto tre palloni d’oro e gli sono rimasti tra le gambe. Abraham non lo discuto, questa maglia gli appartiene, serve pazienza con lui. Mentre con Belotti è una situazione diversa…”

