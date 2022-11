Zaniolo, la Uefa accoglie il ricorso della Roma: col Ludogorets ci sarà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ appena arrivata la notizia: la Uefa ha accolto il ricorso della Roma contro la squalifica di tre giornate di Zaniolo.

Il giocatore, fermato per tre turni dopo il calcetto rimediato a un avversario durante Roma-Betis, sarà dunque a disposizione di Mourinho per la partita di domani.

Resta da capire se Zaniolo sarà o meno in condizione di giocare dal primo minuto: oggi alcuni giornali lo davano in forse addirittura per il derby di domenica a causa della botta rimediata contro il Verona.

Sarà decisiva la rifinitura di oggi per capire se il 22 domani sarà in campo per la decisiva sfida con il Ludogorets.