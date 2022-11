ROMA-LAZIO: arbitra Orsato. Al VAR c’è Mazzoleni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La scelta per l’arbitro di Roma-Lazio, in programma domenica alle 18, è ricaduta su Daniele Orsato. Il fischietto di Schio ha già arbitrato cinque stracittadine, con lui a dirigere i giallorossi non hanno mai vinto un derby.

Meli e Peretti saranno gli assistenti del direttore di gara della sezione di Schio che arbitra dal 1993. Ruolo del IV uomo che sarà svolto da Colombo mentre Mazzoleni e Paganessi saranno rispettivamente Var e Avar dell’incontro.

Questo il quadro completo delle designazioni:

UDINESE – LECCE Venerdì 04/11 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: ABISSO

EMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00

FELICIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GHERSINI

SALERNITANA – CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – TEGONI

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 05/11 h. 18.00

MARIANI

CECCONI – BERCIGLI

IV: SOZZA

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – SPEZIA Sabato 05/11 h. 20.45

FABBRI

MILELE D. – VONO

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – TORINO h. 12.30

GIUA

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: BANTI

MONZA – H. VERONA h. 15.00

COSSO

MARGANI – CORTESE

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: AURELIANO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARINELLI

VECCHI – ROSSI C.

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – LAZIO h. 18.00

ORSATO

MELI – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – INTER h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

Fonte: aia-figc.it