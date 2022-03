“ON AIR” – CORSI: “Non è ancora una grande Roma, ma vincere la Conference può essere un inizio”, DAMASCELLI: “Onore a questo trofeo”, PRUZZO: “Zaniolo molto legato all’ambiente giallorosso”, MORONI: “Ma se cerchi Guedes…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Quando arrivavamo secondi, c’era la tarantella da parte di certi personaggi che era il piazzamento dei perdenti, e la cosa che mi dispiace è che tanta gente gli andava dietro. Ma ormai è andata così. Ora concentriamoci sul presente, che al momento è davvero radioso…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Dopo Dybala, anche Kessie lascerà il Milan a parametro zero…Noi quando abbiamo venduto dei giocatori, e non a parametro zero, siamo stati trattati come…lascio dire a voi cosa, dagli stessi che oggi stanno raccontando queste come grandi operazioni. Non potete continuare a prendere in giro le persone… ”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo post derby ci lascia un sacco di speranze. Noi non siamo per ora la squadra che vince tutto, che ci dobbiamo vergognare perchè siamo in Conference. Noi non vinciamo niente da più di 20 anni, e se questo fosse un anticipo di grande Roma, la coppa dobbiamo vincerla…Siamo portati a sperare che questa è una Roma che si sta quadrando, poi è ovvio che servono i giocatori. La Conference League sarebbe secondo me un inizio…Rischiamo di essere l’unica italiana a vincere in Europa, che non è poco…Lo dico con la consapevolezza che la Roma non è ancora una grande squadra e una grande società…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Italia-Portogallo? Secondo me a oggi i portoghesi hanno il 60% di possibilità, gli azzurri 40… La Roma ora difende meglio, è più attenta, certo poi se invece di Smalling avessi Loria sarebbe diverso. Ma è proprio cambiato l’atteggiamento di squadra. Smalling è stato talmente funestato dai problemi fisici, che ho sempre il timore di una ricaduta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il rientro di Smalling coincide con il fatto che la Roma stia prendendo pochi gol. Lui è un giocatore imprescindibile, ogni palla alta che arriva in area non la prende mai l’avversario, e così hai disinnescato il 50% dei pericoli. Che Dio ce lo preservi… Mercato? Quando c’è la pausa si parla sempre di quello. Da quello che scrivono i giornali la Juve prenderà Salah, Rudiger, Zaniolo e Milinkovic-Savic…alla faccia del nuovo Fair Play finanziario…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zeman? Ogni allenatore fa le sue stupidaggini, ma ogni sua scelta sbagliata l’hanno fatta diventare epocale. Però fa parte del suo personaggio. Non possiamo ridurre la carriera di uno straordinario preparatore atletico oltre che allenatore alla scelta di Tacthsidis, se vogliamo ridurre tutto al pelo nell’uovo va benissimo, siamo abituati in questo paese. Lui sicuramente ha lasciato una traccia importante nel calcio, e il fatto che se ne parli ancora così vuol dire che ha lasciato un segno. Il Foggia di Zeman è molto probabilmente la squadra italiana che ha cambiato il modo di fare calcio, come il Verona di Bagnoli…gente che non aveva Gullit e Van Basten, ma giocatori normali…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Guedes? Se cerchi un’altra ala, entri nell’ottica che forse Zaniolo potresti cederlo. Ma senza polemiche. Ora però godiamoci questa settimana…

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Conference League? Guardate che chi vinceva la Coppa Uefa o la Coppa delle Coppe non erano dei deficienti rispetto a chi vinceva la Coppa dei Campioni. Diamo comunque onore a questo torneo, nel quale non c’è solo il Bodo ma anche club che hanno vinto la coppa dei campioni come il Marsiglia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Roma vincesse la Conference vinceresti comunque un trofeo, e Mourinho direbbe: “Lazio zeru tituli, Inter zeru tituli…“. Però è anche vero che per vincere questo titolo hai battuto il Vitesse con un gol di scarto, e dovrai battere il Bodo/Glimt…ok, vinci un trofeo importante, però arrivare a dire che la stagione diventa trionfale… Se vinci sto trofeo significa che batti Marsiglia e Leicester, questo non basta a rendere trionfale la stagione della Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma se deve prendere decisioni su Zaniolo dovrà farlo quest’estate. Nicolò arrivava da due infortuni ma non si è rivalutato molto in questa stagione. Piace alla Juve e credo che la sua avventura nella capitale possa finire. Le priorità per un club come la Roma che non vince da tanto sono quelle di conquistare un trofeo internazionale. In campionato puoi arrivare quinto, se tutto va bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Staremo a vedere cosa succederà con Zaniolo. Ancora ha due anni di contratto, quindi c’è la possibilità di valutare la situazione. Poi se il giocatore vuole andare via, ormai non ti trattiene più nessuno. Ma c’è anche la possibilità che possa restare, mi sembra molto legato all’ambiente Roma. Non vedo la cessione di Nicolò così imminente. A questo punto della stagione se Mourinho riuscisse ad arrivare fino in fondo alla Conference League sarebbe qualcosa. Il derby è stata una grande partita ma ora bisogna voltare pagina…”

