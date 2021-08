“ON AIR!” – CORSI: “So che la Roma prenderà un centrocampista”, PIACENTINI: “Non piazzare nemmeno Olsen sarebbe l’errore più grave del mercato”, PALIZZI: “Stasera ci sarà da soffrire, ma vinceremo 2 a 1”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Bisogna vincere stasera, per cui penso ci sarà una staffetta Abraham-Shomurodov. Mou fa giocare sempre gli stessi, vuole una squadra che lo segue, e la fa con i più forti. Se vuoi vincere, devi avere i tuoi undici, e lui quelli vuole. Lui in campo vuole i migliori, e non è che abbiamo una rosa tipo quella del PSG dove con le riserve non ci perdi… Un mio grande amico che non vedevo da un po’ di tempo è diventato molto amico del figlio di Friedkin, e mi ha detto che lui non dice una parola sulla Roma, non gli ha fatto nomi, ma gli ha solo detto che un centrocampista lo prenderanno. E poi che il prossimo anno faranno uno squadrone, perchè il papà non ci sta proprio a vedere la Roma che perde…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Per la gara di stasera mi sento un due a uno per la Roma, con il Trabzonspor che deve fare la partita visto che l’1 a 0 li porterebbe ai supplementari, e quindi rischieranno qualcosa. Hamsik ha fatto bene all’andata, può essere un giocatore fastidioso, specie tra centrocampo e attacco dalla parte di Karsdorp. Partita scorbutica, la Roma soffrirà e rischierà di prendere gol, ma alla fine ce la farà. Il 2 a 1 è un risultato probabile…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “La partita di stasera è importantissima, sembra una cavolata ma è il primo obiettivo stagionale da raggiungere. Io ci tengo tantissimo a questo trofeo, e la partita è da non sottovalutare. Con la nuova regola si va verso tanti supplementari in più, per me è una follia, perchè si va verso un numero maggiore di minuti in campo per i calciatori. L’idea sarebbe quella di rendere le partite più spettacolari, ma in realtà non è così… Mercato? Ieri Mourinho ha ribadito che per far entrare qualcuno bisogna far uscire qualcuno. Si parla tanto di Nzonzi, Pastore e Fazio, ma Olsen? Ha fatto un grande Europeo, eppure…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Partita da dentro o fuori quella di stasera, respirando però l’umore della gente si parla ancora tanto di mercato e delle parole di Mourinho su Pellegrini. Ieri Pinto era a Milano a provare a risolvere, speriamo, la questione esuberi. L’attenzione quindi è un po’ a metà tra campo e mercato. Se la Roma non riesce a piazzare Olsen, c’è un grosso problema. Sarebbe la cosa più grave del mercato della Roma. Possibile che non riesci nemmeno a incassare quei 3-4 milioni di euro tali da non farci minusvalenza? Olsen ha dato ampia dimostrazione di vita all’Europeo. C’era addirittura gente che voleva lui al posto di Rui Patricio pur di risparmiare i soldi spesi per il portoghese…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Pulgar per il centrocampo della Roma? Peppa per peppa, mi tengo peppa mia. Lasciamolo a Firenze… C’è chi sostiene che la Roma stia aspettando di vedere cosa farà la squadra stasera, se passerà ai gironi di Conference per intervenire ancora sul mercato, ma secondo me non è dovuto tanto a quello. Borja Mayoral deve avere pazienza, perchè quando Abraham giocherà insieme a Shomurodov, allora sarà molto importante perchè sarà l’unico centravanti in panchina. Ora magari vorrebbe giocare di più, e forse magari rosica perchè è scalato al terzo posto, ma in questo Mou è molto bravo… Villar? E’ un po’ nervoso, poi bisogna capire se è perchè non gioca o perchè è al centro delle voci di mercato. Forse lo abbiamo esaltato troppo lo scorso anno, come è successo con Darboe. E ora c’è un normale riassestamento dei valori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pericolo per stasera? Non penso ci sia, perchè Mourinho non ha intenzione di sottovalutare l’impegno. Credo che si possa guardare a questa gara con fiducia. Lui non cambia, e chi deve giocare insieme è soprattutto il reparto centrale di difesa. Vina ha bisogno di inserirsi e di giocare, e Mou fa bene a tenere i quattro dietro che devono affiatarsi, anche col portiere. Davanti invece hai delle alternative, mentre a centrocampo ormai è deciso che sono quelli i titolari. Giusto a partita in corsa può cambiare lì in mezzo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me il rischio di stasera è il regolamento. Col vecchio avresti dovuto prendere due gol per perdere, ora invece se hai una disattenzione e fai segnare un gol, si riparte da zero. Poi può venirti un po’ di paura di deludere. Non ti puoi permettere distrazioni. Ma il valore delle due squadre è diverso, e in più ci sarà un Olimpico pieno, e questo è molto bello. Fa bene Mou a non sottovalutare niente, perchè mica hai vinto 3 a 0 all’andata, hai solo un gol di vantaggio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mou sa che questo è il momento in cui non può sbagliare. Pensate se facesse una turnazione e non passasse il turno… Lui fa bene secondo me. Nella sua carriera poi è un allenatore che trova gli 11 e poi giocano quasi sempre quelli. Giusto dunque riproporre la formazione titolare per non rischiare niente…”

Redazione Giallorossi.net