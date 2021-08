Roma-Trabzonspor, nuovi biglietti a disposizione: aperta alla vendita anche la Curva Nord (FOTO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Oggi la Roma ritroverà per la seconda volta, dopo la gara contro la Fiorentina in campionato, il pubblico sugli spalti dell’Olimpico in occasione del ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor.

Dopo il tutto esaurito registrato ieri in Curva Sud e Tribuna Tevere, oggi il club giallorosso ha comunicato di aver aperto la vendita dei tagliandi per la Curva Nord.

Questo l’annuncio della Roma con il tweet apparso pochi minuti fa sul social.