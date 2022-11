“ON AIR!” – CORSI: “Cristante rinnova fino al 2027? Mou se ne andrà”, FERRETTI: “Hjulmand? Magari ci casca…”, MAGNI: “Umiliante la differenza tra Dybala e gli altri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se è vero che Cristante dà tutto in campo, lo stesso si può dire di Mancini. A parte Karsdorp, che è stato epurato, gli altri hanno tutti voglia. Poi uno più essere più o meno scarso, ma tutti ce la la mettono tutta, ed è questo il problema grosso. Cristante rinnova fino al 2027? Io più leggo queste cose, e più penso che Mourinho se ne vada. Se Mou ti dice quelle cose e tu continui a rinnovare i contratti a questi giocatori, non so come finisce…a meno che non pensi di dare tre milioni all’anno a una riserva, e allora vogliono fare una grande Roma…”

David Rossi (Rete Sport): “L’arrivo di Mourinho aveva contagiato tutti di grande entusiasmo, anche la squadra, che l’anno scorso a inizio campionato le vinceva tutte…Dopo quel periodo là, la Roma si è incagliata ed è precipitata in una involuzione tecnica, tattica e fisica dove ci chiedevamo che fine avesse fatto la squadra di inizio stagione. Dopo di che la Roma si dà una sistemata, e prende di nuovo un abbrivio positivo che culmina con la vittoria della Conference. E di nuovo entusiasmo alle stelle. Quest’anno c’erano grandi aspettative, poi si rompe Wijnaldum, si fa male Zaniolo e poi Dybala, e cominciamo ad avere una flessione. E da allora comincia un continuo saliscendi. Ora bisogna trovare la chiave come successo lo scorso anno per ripartire con fiducia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho due giorni fa ti ha detto che la Roma di oggi, senza Dybala, è inferiore a quella dell’anno scorso. Perchè lui a precisa domanda ti ha detto che rispetto alla Roma dell’anno scorso gli manca qualcosa di importante. A cosa si riferisse, possiamo solo immaginarlo: forse a giocatori che non stanno rendendo quanto la passata stagione, o magari a calciatori che sono partiti…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io credo che in questi mesi stia cambiando la considerazione dell’allenatore nei confronti dello zoccolo duro della squadra, o almeno parte di esso. Mi chiedo se alcuni di questo sono vendibili, considerati gli stipendi che percepiscono. La Roma forse li ha tenuti perchè voleva testarli dopo la vittoria di Tirana…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ho letto di Hjulmand del Lecce per il centrocampo della Roma, ma magari ci casca… Il mercato è fatto si sogni e speranze, ma per favore, non mi parlate più di Cristiano Ronaldo… La Roma? Si sveglia sempre in ritardo, e non è una cosa bella: forse c’è un atteggiamento mentale diverso rispetto alla stagione precedente. Bisogna capire se è un aspetto psicologico, tattico o di avversari…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me di Karsdorp, di come l’ha trattato Mourinho e della fine che farà, non me ne importa niente. E’ vero che la Roma diverse volte ha ripreso le partite nell’ultimo quarto d’ora, c’è una componente della disperazione in questo dato, ma l’ingresso di Dybala ha cambiato completamente la squadra. Ma i giocatori non si sentono umiliati da questo aspetto? Dybala è un grande giocatore, ma non è Maradona. Ma non si sentono in imbarazzo gli altri dieci a non essere riusciti a fare niente in 70 minuti? E’ un dato di fatto che Dybala sia più forte, ma non ci può essere la differenza che c’è tra Van Basten e il dopolavorista, perchè questa è stata la differenza umiliante che si è vista, e spero che adesso abbiano una reazione di dignità, di orgoglio…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Bastoni? Operazione impossibile per la Roma. Mi sembra molto difficile anche Frattesi a gennaio, il club non può spendere tutti quei soldi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Da quando è mancato Dybala, la squadra è venuta meno. È un grande campione, vedremo cosa farà al Mondiale, credo avrà il suo spazio, magari non da subito visto l’infortunio. Questo è un periodo anomalo, sono curioso di capire la Roma come si muoverà a gennaio: non credo ci siano buone notizie su Wijnaldum…”

Sandro Sabatini(Radio Radio): “Dybala? Si sapeva da quest’estate della clausola sul contratto. Dall’argentino non sono sorpreso, si sa che tipo di giocatore è. A Mourinho rimprovero solo di aver messo Dybala a venti minuti dalla fine. Doveva fare il suo ingresso in campo dal secondo tempo e sarebbe stata una partita diversa. Poteva giocare di più, ha fatto il furbetto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Luis Alberto alla Roma e Karsdorp alla Lazio? Ma dai ragazzi…lasciamo perdere… Una squadra adatta come gioco a Luis Alberto è la Fiorentina…”

Redazione Giallorossi.net

