“ON AIR!” – LO MONACO: “N’Dicka buon affare, ma non è il nuovo Aldair”, ROSSI: “Scamacca inferiore a Abraham? Ci andrei cauto”, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma ha chiesto Verratti al PSG”

David Rossi (Rete Sport): “Io ci andrei cauto a dire che Scamacca sia inferiore a Abraham: tolto questo campionato dove sono stati sfortunati tutti e due, in quello prima Abraham aveva fatto 17 gol e Scamacca 16, con qualche presenza in meno. Io sinceramente certezze non ne ho. Paradossalmente, per caratteristiche, possono pure giocare insieme. Ma prima di dire “quello è na pippa” o “quello è un fenomeno” ci andrei piano. Coric, Villar, e Under mi erano sembrati dei fenomeni e invece… Quando la Roma prese Salah o Rudiger, non c’era mica tutto sto plebiscito, e invece si sono rivelati dei giocatori straordinari.”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Viste le condizioni finanziarie della Roma in questo momento, se riuscisse a prendere Scamacca in prestito, sarebbe un’operazione buona, ottima. Io ho delle perplessità sul carattere del giocatore, e non parlo della famiglia da cui lui ha preso le distanze. Ma lui a 16 anni, dopo aver vinto scudetti con le giovanili della Roma decide di andare in Olanda. E chi ha quel tipo di comportamenti è poi destinato a ripeterli. Ho questa perplessità, ma magari è cresciuto anche da quel punto di vista. Ma tecnicamente ed economicamente sarebbe una buonissima operazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi? E’ un ragazzo pieno di sé, ambizioso, il suo piano è fare due o tre anni in Italia e poi andare in Premier. Ora il suo valore non è più 30, ma 40 fischioni. A quelle cifre mi sembra che ci siano calciatori migliori. N’Dicka? Mi sembra bello tosto, ci manca uno così. Dice che non ama i social, speriamo che sia pure forte perchè sarebbe il massimo… Wijnaldum? Non ha fatto tutto l’anno con la squadra, è stato parecchi mesi in Olanda, poi è tornato demotivato, non si sentiva parte della squadra, e questo è stato un suo limite…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Scamacca è il giocatore che vuole Pinto, ma anche Mourinho. Se il gm si muove in un certo modo penso che ne abbia parlato anche con l’allenatore. E’ un centravanti di riferimento che ti fa respirare quando la difesa fatica. Vediamo che succederà. L’identikit dal punto di vista tecnico ed economico è quello lì. Applausi alla Roma che ha preso due ottimi giocatori a parametro zero, il Milan era piombato forte su Ndicka e Pinto ha dovuto alzare un pochino i termini dell’accordo. Ora la priorità è vendere, e magari a Londra qualcosa si riesce a realizzare in tal senso: c’è un interesse della Premier per Ibanez, e magari Pinto va a fare anche questo, vedere di riuscire a piazzare il difensore. E poi sul taccuino delle cessioni ci sono Volpato e Tahirovic…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “N’Dicka? Mi sono rivisto Napoli-Eintracht, prima perde palla sul gol annullato, dopo parte con una marcatura preventiva fuori misura su Lozano, che poi gli è andato via… Non aspettiamoci Aldair, Thuram, o Smalling. Aspettiamoci un buon difensore, ottimo acquisto, parametro zero giovane. Buon affare, va bene per la difesa a tre, un po’ meno per la difesa a quattro…ma non pensiamo che sia arrivato il nuovo Aldair…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Frattesi? Ci stiamo avviando a un nuovo tormentone. Ha degli ottimi procuratori che riescono a tenerlo sempre sulle prime pagine dei giornali. E’ un giocatore che farebbe comodo a tanti club, la Roma sembra avvantaggiata nelle negoziazioni avendo il 30% della futura rivendita. Sono sicuro che torneremo a parlarne, anche in chiave Roma. Io terrei ancora da conto la possibilità di una trattativa con l’Atletico Madrid per Ibanez e Morata. Ne ha parlato per primo Mangiante, che è un giornalista molto serio, e in una logica di calciomercato reale secondo me una trattativa del genere avrebbe senso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Morata? Dybala tra tanti regali che poteva fare ai suoi figli, è andato a regalargli proprio le maglietta della Roma… Non vi sembra un invito? Poi magari Morata torna alla Juve, però io la domanda me la sono posta…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha chiesto al Psg Marco Verratti, vuole ripetere l’operazione fatta per Wijnaldum, prestito con diritto. Nagelsmann non lo considera incedibile. I francesi hanno offerto Paredes. Per il portiere Pinto sta sondando le piste di Carnesecchi e Vicario. La Roma aveva già venduto Abraham all’Aston Villa per 30 milioni, era già chiusa l’operazione, poi è saltato tutto per l’infortunio. Secondo le nostre informazioni l’inglese rientrerà a novembre 2023. Pinto sta a Londra per Scamacca e per cedere Ibanez almeno a 30 milioni…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Verratti? C’è troppo foie gras…non ha più fame. E’ un calciatore che vediamo ogni tanto. Io non lo prenderei. Verratti ha un contratto firmato nel 2022 fino al 2026 e guadagna circa 14 milioni di euro. Scamacca è cresciuto troppo in fretta come promessa del calcio italiano, ma a 24 anni o ci sei o non ci sei. Retegui sembravano volerlo tutti, ma ora non ne parla più nessuno. Poi magari firmerà per una grande squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Verratti alla Roma ce lo vedrei bene, ha giocato ai massimi livelli, con dei fuoriclasse, ha imparato molto e lo vedrei molto bene alla Roma, come in qualsiasi squadra… Il mercato della Roma è partito bene. Aouar è un giocatore che a 25 è già svincolato e ti fai delle domande, ma spero possa dare un contributo diverso rispetto a Wijnaldum. Poi devi capire cosa fare in avanti: la Roma avrebbe bisogno di garanzie, con Scamacca te la rischi perchè è infortunato e nell’ultimo anno non ha fatto niente. Devi però essere realista e capire quali sono le tue potenzialità in questo momento…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Verratti starebbe ancora bene nel centrocampo di qualsiasi squadra. Penso che sia ancora un giocatore valido, ma io di Verratti alla Roma non ci credo per niente. Lui a Parigi non è come Wijnaldum, che era ai margini… Scamacca? Ad alti livelli ho dei dubbi, a medi livelli no: ha fatto 16 gol col Sassuolo, e questo dimostra che può far bene. Ma ha fallito la prova del nove in Premier, Moyes lo aveva messo fuori prima che si facesse male. Fisicamente è fortissimo, tecnicamente abbastanza valido. Per il momento è un profilo medio, deve ancora dimostrare di essere buono…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Verratti ha uno stipendio altissimo, il presidente del PSG lo ha ricoperto d’oro, guadagna un’enormità e anche un trasferimento transitorio è molto complicato. Come giocatore lo prenderei sempre, anche se è spesso infortunato. È un calciatore che farebbe bene in qualsiasi squadra italiana. Scamacca ha un potenziale importante, ma ha fatto fatica a fare il grande salto. Ho qualche dubbio anche sul lato caratteriale. Tecnicamente ha dei colpi eccezionali, si pensava potesse diventare il centravanti della nazionale, ma poi ha fato fatica. La Roma fino a questo momento si è mossa molto bene sul mercato, Ndicka e Aouar sono due ottimi colpi a zero. Su Scamacca invece ho qualche dubbio, è un giocatore infortunato: rischieresti di arrivare a inizio stagione senza centravanti…”

