“ON AIR!” – CORSI: “Lavoro straordinario di Friedkin, sta mandando via tutti”, AGRESTI: “Fonseca da 9 in pagella, ha sopportato di tutto”, ROSSI: “Dzeko mi ha fomentato, lui è Goldrake”, MAGNI: “Speriamo che la buriana sia passata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ho sentito Dzeko dopo la notizia del suo documentario che aveva vinto il premio. Lui mi ha scritto che sta ricominciando ad allenarsi perchè vuole farsi trovare pronto e non vede l’ora di tornare in campo. Io mi sono proprio fomentato dopo aver letto quello che mi aveva scritto… Va bene Pedro, va bene Mkhitaryan, ma Dzeko è Goldrake…io non vedo l’ora di rivederlo in campo insieme a quei due, mi manca… Speriamo che con questa passata ci siamo tolti il Covid di mezzo, forse ci siamo tolti la parte più dura. Fonseca, alle prese col turnover e il mercato difficile, gli levano pure tutti sti giocatori…beh non deve essere facilissimo gestire questa situazione qua…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Bisogna prendere in considerazione che col Parma possano non esserci dei giocatori. Ma io me l’aspettavo, ci possono essere squadre che possono subire più contagi ora, ma ne avranno meno dopo. Una volta negativizzati, è molto, molto difficile tornare a essere positivi…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ci auguriamo che Dzeko possa tornare a disponibile per Roma-Parma, ma fare previsioni ora è abbastanza ridicolo. Diversi giornali parlano di Stefano Scalera come prossimo direttore generale. Parliamo di un signore quotatissimo. Non sa di calcio? Meno male, dico io. Non dovrà occuparsi di fare la formazione ma dovrà occuparsi dei numeri…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Friedkin sta facendo un lavoro straordinario, sta mandando via tutti. Ha mandato via una signore, braccio destro di Baldissoni e dello studio Tonucci. Friedkin ha dato il benservito a Baldissoni, la persona più inutile per la società As Roma di questi ultimi dieci anni. E ora è andata via anche la signora addetta al personale che era stata messa da Baldissoni. Ora Friedkin ha messo il signor Scalera, e poi si dice che darà un taglio al media center…

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Per Roma-Parma hai comunque la squadra per battere i ducali, si può giocare anche con Mkhitaryan prima punta o con Borja Mayoral, che secondo me avrà ancora una o due possibilità. Poi per Napoli spero proprio che sia passata sta buriana…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Roma libera da pressioni senza pubblico? Io questo non lo so, ma in assoluto in queste condizioni tutti giocano peggio. Non penso che i calciatori si divertano a giocare così, con le voci che rimbombano nello stadio vuoto, con questa tristezza di calcio… Covid? Speriamo non ci siano recidive…in teoria ci sono calciatori che se la sono presa a marzo o aprile, e quindi chissà che non possano essere delle ricadute…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma gioca meglio senza pubblico? In questo momento se l’Olimpico fosse aperto, la Roma andrebbe meglio perché la squadra avrebbe una spinta in più. Secondo me per la Roma questo discorso non vale, mentre vale parecchio per il Milan ed è stato ammesso dagli stessi dirigenti ed ex calciatori che la pressione c’era su giocatori che non riuscivano a sopportarla…Calhanoglu non poteva mettere piede dentro San Siro che veniva fischiato…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Scalera avrà un ruolo di primo piano nella Roma, dovrebbe essere il nuovo direttore generale. E’ un uomo con molte competenze, ha rivestito compiti tali che parliamo di uno dei principali esperti di questo comportato. E per un club che sta per lanciarsi nel business del nuovo stadio potrebbero essere competenze determinanti. Scalera è veramente un romanista fracico…”

Furio Focolari (Radio Radio): “A Fonseca do 8. Ha fatto molto bene, ma ha ancora un piccolo limite: gli manca una vittoria con una grande. Perchè la Roma contro la Juventus in superiorità numerica vinceva e si è fatto rimontare, e a Milano col Milan non ha vinto. Gli manca questo a Fonseca, però per il resto ha fatto molto bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Voto a Fonseca? 8,5, tendente al 9. In questo anno ha sopportato di tutto, un presidente che non c’era, un ds che non c’era, campagne contro di lui… Ora è lassù in classifica, vicino al primo posto. La Roma è l’unica squadra insieme al Sassuolo a non aver perso, io penso che abbia fatto un miracolo a tenersi la panchina della Roma…Per me meritava già tre mesi fa il rinnovo del contratto. Per me è quasi da nove anche per la tenuta psicologica…”

Franco Melli (Radio Radio): “A Fonseca do 7. Mancano ancora dei tasselli. Bisogna vedere se la Roma sarà in grado di crescere e riuscire a battere finalmente le grandi del campionato, cosa che fino ad adesso non gli è riuscita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A Fonseca do 7,5 tendente all’8. La Roma è una squadra in crescita, lui aveva dei dubbi che si è schiarito subito rispetto all’anno scorso. Il voto è quello. La Roma ha avuto qualche passaggio a vuoto iniziale, come l’ultima mezz’ora contro la Juve dove ti è venuto il braccino, quella potevi vincerla, ma forse non era ancora il momento…”

Redazione Giallorossi.net