AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 12 novembre 2020:

Ore 15:20 – Nella corsa alla scrivania di DS della Roma c’è anche John De Jong del PSV, contattato a più riprese dalla nuova dirigenza. Ex collaboratore fidato di Brands (Everton), ha ricoperto in passato anche il ruolo di caposcout. Contratto in scadenza nel 2022. Lo riferisce la redazione di Tele Radio Stereo.

Ore 15:00 – Il marchio di abbigliamento “Castore” ha appena concluso un accordo di sponsorizzazione a 1 milione di sterline con il Wolverhampton, club di Premier League, che abbandona così l’Adidas. Il colosso continua comunque a trattare sia con la Roma che con il Newcastle. Lo riferisce sportsmedia.com.

Ore 14:40 – Momo Salah ha parlato dei grandi campioni da cui ha tratto ispirazione. Queste le sue parole: “Sono stato ispirato da tanti giocatori, su tutti Zidane, Ronaldo, Figo e Totti. Quando ho giocato con Francesco ho realizzato uno dei miei sogni”

Ore 12:10 – Calafiori e Diawara sono tornati a disposizione di Fonseca. Il centrocampista punta a giocare già domenica contro il Parma vista la positività di Pellegrini, mentre il terzino spera di essere utilizzato in coppa per la gara di Cluj. Lo riferisce Gazzetta.it.

Ore 11:20 – Memphis Depay, accostato anche alla Roma, sembra essere molto più tentato dal Barcellona: “Chi non vorrebbe giocarci?“, ha dichiarato oggi l’attaccante del Lione.

Ore 10:30 – La rivoluzione silenziosa di Friedkin prosegue: via anche Federica Bafaro, capo del personale vicina allo studio Tonucci. Grandi novità in vista anche nel Media Center. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – Stefano Scalera troppo romanista per dire no a Friedkin: sarà il nuovo direttore generale della Roma e comincerà a lavorare per il club dal prossimo gennaio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:50 – La Roma ha scelto il suo prossimo direttore sportivo: sarà straniero, e Luis Campos resta il favorito. L’annuncio entro fine mese. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Dan Friedkin organizza la nuova Roma: oltre a Ryan, anche l’altro figlio Danny avrà un ruolo nel club. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Paulo Fonseca rigenera Bruno Peres e Rick Karsdorp per non dover tornare sul mercato. Ma a gennaio arriverà un attaccante: El Shaarawy, Bernard e Depay in lizza. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…