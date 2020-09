“ON AIR!” – CORSI: “Kumbulla e Mayoral scelti da…Tare”, GALOPEIRA: “Fonseca sta subendo un’ingiustizia”, BERSANI: “Dzeko e il cuore al Barcellona? Dovrebbe smetterla”, MAGNI: “Roma presa a calci nel sedere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ripartiamo da Dzeko, dalla normalità, dai centravanti che gioca centravanti, dal trequartista che fa il trequartista e il difensore che difende…mi accontenterei di una Roma normale, che è più vicina alla squadra vista nel finale dello scorso campionato. Per me questa squadra è superiore a quella vista lo scorso anno, ad esempio, a Bologna… Fienga inibito mentre De Laurentiis che si fa il tampone, ha sintomi, e non aspetta i risultati del test e si presenta al consiglio di Lega senza mascherina. Poi esce fuori che è positivo e nessuno fa niente. Quello è tutto a posto, mentre Fienga viene inibito…”

Vincent Candela (Roma Radio): “La Roma può arrivare settima, ma secondo me ha la qualità per arrivare terza. Secondo me la Juve, al di là dell’Inter, è di un altro livello. Però la Roma può arrivare terza o quarta, io lo pensavo anche l’anno scorso e due anni fa. Lo penso vedendo i giocatori, però bisogna cominciare a vincere. Perchè se giochi male, puoi arrivare anche dodicesimo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “C’è la seria probabilità che Friedkin o che questa proprietà se preferite, sbagli meno di Pallotta. Ma la Roma di Pallotta vi è stata raccontata in un modo… C’è chi ha detto che sono stati 10 anni di una società inesistente, che però è arrivata 4 volte seconda, una volta terza, e che fa una semifinale di Champions. Questo termine si potrebbe usare per la Roma di adesso, che viene presa a botte dappertutto, ma io non la sfrutto questa cosa. Perchè a me non interessa Pallotta, Baldissoni, o Fienga, a me interessa la Roma. Fonseca sotto esame per la Juventus mi fa molto ridere: seconda di campionato contro la squadra che quando vuole vince. A me non è che dispiace per Fonseca, ma per l’ingiustizia che subisce…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Borja Mayoral è un giocatore scelto da Tare, proprio come Kumbulla. Ma il grande Lotito non è riuscito a comprarli. Costavano troppo per loro. Pare si possa chiudere a 10 milioni. Fienga inibito per un mese? Ora il mercato lo farà Giuffrida… La Roma in questo momento è massacrata, è un elefante in una cristalleria: come si muovono prendono squalifiche. Friedkin a questo punto sai che fa, se è un uomo serio si vende tutti i suoi punti vendita Toyota e punta tutto sulla Roma…tanto ormai le macchine non vanno più, vanno tutti sull’elettrico… E’ una tragedia, qua ne succede una dopo l’altra… Fonseca non ha capito il calcio in Italia, che è molto diverso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo me Dzeko ha accusato il clima che si era creato questa estate, teme di essere passato per traditore. Smalling? Mi stupisce che ancora nessuna squadra ci sia sopra. Ora se l’Inter vende davvero Skriniar a quelle cifre, si prende Smalling e gli avanza pure parecchio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dzeko che mette il cuore alla notizia dell’interesse del Barcellona? Mi sembra veramente strano, non mi sembra da lui un certo genere di cose. O lui non ci vuole più stare qui, ma se ti fai sfuggire ora una cosa del genere… Ora ci manca che Smalling metta il cuore all’Inter… L’allenatore ha detto che si aspettava arrivasse entro pochi giorni, e quella frase ormai è rimasta scolpita. E’ già passato troppo tempo… La squalifica di Fienga è un altro calcio nel sedere alla Roma. De Laurentiis è andato a un’assemblea federale coi sintomi del Covid e in attesa del tampone è risultato positivo. E Fienga, che è dovuto pure stare in quarantena, dopo una settimana viene inibito…è sparare sulla croce rossa…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ma quanti cuori ha questo Dzeko…ieri il bosniaco ha pensato bene di mettere un cuoricino alla notizia del Barcellona interessato a lui. Forse dovrebbe smetterla, purtroppo un peso certe cose le hanno. Devi evitare che quel click possa essere strumentalizzato…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La decisione di lasciare Dzeko capitano mi sembra inevitabile. Io non ci credo che non si sia presentato alla riunione tecnica, altrimenti la società avrebbe dovuto prendere decisioni pesanti. In questo momento è Dzeko il calciatore più forte, per cui perchè privarsene? Dargli la fascia di capitano sarebbe un segnale importante. La difesa? Ci saranno tre ragazzi giovanissimi, tutti bravini, però di là c’è Ronaldo… E poi Kumbulla dovrà vedersela con Kulusevski… Pellegrini a centrocampo? Non vorrei che facesse la fine di Florenzi, che gli cambi continuamente ruolo. La partita di domenica sarà dura anche per la Juventus, della quale sappiamo ancora poco. Per cui secondo me è una partita vera per entrambe le squadre… Pronostico? Non lo so…però dico due…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il discorso della fascia da capitano per Dzeko è più un problema mediatico che altro. Roma-Juve? Sento che si celebra un funerale prima che ci sia il morto, e mi sembra eccessivo. La Juve è sempre favorita, contro chiunque. Ma la partita è da giocare. Per battere la Juve devi giocare una grande partita, e contro la Juve le motivazioni le hai sempre. La Juve è favorita, ma è una partita non un massacro… Pellegrini e Veretout a centrocampo? Mi sembra la coppia migliore. Pronostico? Due…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dzeko? Mi auguro solo che questo avvicinamento con Fonseca sia sincero, che sia una pace vera. E’ giusto lasciare questa possibilità. La partita con la Juve è la più difficile che si poteva, la Roma ha cominciato male e se il riferimento è la partita precedente, anche il pronostico è molto facile. Per me la Juve vincerà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko? Stavolta sembrava la volta buona, lui voleva andare via, la Roma era sicura di venderlo e aveva voglia di cederlo, ma non è andata così. Ora lui non penso che abbia problemi all’interno della squadra, speriamo che stia bene. La partita è molto complicata…Pronostico? Uno…”

