“ON AIR!” – CORSI: “I nuovi non sono stati digeriti dal gruppo”, ROSSI: “Squadra scherzata dal Milan, i tifosi meritano di più”, NARDO: “Il mercato della Roma dov’è?”, PRUZZO: “Possibile un cambio tattico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I tifosi della Roma si meritano di più da una squadra che è stata scherzata dal Milan, che mi ha fatto un’impressione incredibile. Il rigore? Non ne parlo, fino a quando non sarà ripristinata la normalità sospendo totalmente qualsiasi dialettica sugli arbitri. Se anche ci massacrano la colpa è solo nostra, che dimostriamo questa debolezza, dentro e fuori dal campo…sono come gli avvoltoi, che dentro al deserto si accorgono di uno che sta a tribolà, e cominciano a girarti intorno fino a quando non muori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io l’avevo detto che mi sarei preso anche un punto col Milan, e invece niente… Lo scarto per quanto visto in campo poteva essere più ampio. Il silenzio di Mourinho mi preoccupa più che mi infastidisce. Di solito è uno che si prende la responsabilità, siamo stati abituati a dei post partita piuttosto caldi, e credo che abbia voluto evitare il confronto su altre tematiche, specie di campo. E se lui alla terza di campionato sta già così, ho paura che per il proseguo della stagione possa essere pericoloso… Non guardiamo la classifica, perchè ovviamente la Roma non avrà quella posizione alla fine dell’anno…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La classifica non dobbiamo guardarla noi…loro, a Trigoria, la devono guardare. Contestazione a Trigoria? Sapessi quanto ne ho viste… Quanto manca una persona che sabato mattina andava a Trigoria a dire alla squadra: “Aò, guardate come stiamo messi…”… ”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Il rigore dato al Milan? E’ Loftus-Cheek che va addosso a Rui Patricio. Nessuno si attacca al rigore, stiamo solo parlando di calcio, facciamo osservazioni sui fatti di calcio alla luce delle spiegazioni che i professori di temi arbitrali ci hanno dato, e grazie alle quali abbiamo imparato qualcosa. A me interesserebbe molto sentire anche l’audio del VAR: gli audio fanno sempre bene sentirli, perchè spesso non c’è malafede dietro ma semplice improvvisazione, c’è qualcuno che non sa svolgere il suo ruolo. Io non credo che ci sia un piano per far vincere lo scudetto al Milan o per affossare la Roma, dico che ci sono degli errori che penalizzano fortemente la Roma e che sono stati evidenti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Con Salernitana e Verona si poteva fare molto meglio, ma anche col Milan non abbiamo dato il massimo. L’altro anno ci è capitato di perdere, ma la squadra ha sempre dato tutto. In queste partite invece non ha dato niente. Kristensen non si sa da dove viene, Azmoun lo avete visto alle visite mediche? Se un signore di 40 anni sta così, complimenti, ma a 25 anni con la pancetta… Gli altri non stanno bene, per non usare il termine “rotti” che non mi piace. Non so come si può risollevare questa squadra…Noi dobbiamo sempre stare con l’ansia che certi giocatori non si facciano male. A me questa situazione non quadra, Mourinho deve riprendere in mano la squadra. Ho l’impressione che i nuovi acquisti non siano stati digeriti dal gruppo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho non è Fonzie, anche lui commette degli errori. E uno dall’esterno può dire che sono stati commessi degli errori. La cosa peggiore è stato il post-partita, l’errore principale è stato non parlare dopo la sconfitta col Milan. Mi piacerebbe che la Roma a livello di comunicazione cambiasse qualcosa. Io non mi iscrivo al partito del “il campionato della Roma inizia dopo la sosta“, perchè allora ce lo potevate dire prima, ci prendevamo altre tre settimane di ferie…il campionato è iniziato il 17 agosto, sono punti pesanti perchè ora la Roma sarà costretta a rincorrere. La classifica di oggi non è una sentenza, la Roma tornerà a vincere, ma al momento Inter e Milan sembrano di un altro pianeta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Nessuno pensa all’esonero di Mourinho, ma certo che se tra un mese i risultati dovessero continuare così…ragazzi, Mourinho è appeso ai risultati come tutti eh… Speriamo di non doverci mai pensare, sarebbe drammatico. Le altre squadre della serie A sono già rodate, anche quelle che hanno inserito una serie di nuovi calciatori. Ma il mercato della Roma dov’è? Fino ad ora abbiamo visto quello che resta di Paredes, e Aouar che dopo mezz’ora s’è fatto male. Il mercato della Roma non esiste, gli altri al momento sono tutti spariti… Mercato di nuovo di prestiti l’anno prossimo? Se non puoi spendere devi accontentarti per forza di parametri zero e prestiti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il campanello d’allarme c’è, assolutamente…Sento dire che la preparazione è stata sbagliata ma mi sembra riduttivo pensarlo. Si infortunano sempre gli stessi, quelli che hanno nel proprio dna questa caratteristica. Aspettando che in avanti il duo possa stare bene e possa fare la differenza, quello che preoccupa è la difesa, che era una caposaldo di Mourinho. Questo è molto preoccupante. Il Milan ti ha dominato, ci poteva stare ma solo se tu avessi vinto le prime due. Ora stiamo a vedere che succederà nella ripresa, vedremo se ci sarà un cambio tattico, qualcuno mi dice che il mister è pronto a cambiare, non sarebbe male…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non so se la Roma riuscirà a risolvere il problema principale, e cioè che le manca un’idea di gioco sulla quale lavorare e crescere. La Roma gioca molto sulle individualità e molto poco su tutto il resto. L’elemento fondamentale è recuperare i calciatori forti infortunati, e allora le cose possono cambiare. Lukaku può essere molto importante, si è visto col Milan, palla lunga a lui che la tiene…è un modo di fare calcio, che però richiede quei campioni. C’è poi la necessità di recuperare il miglior Smalling: è calato così all’improvviso tutto insieme e questo mi sembra strano, mi aspetto dei segnali di ripresa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Meno male che c’è Roma-Empoli, la squadra toscana è davvero poca cosa… La Roma ha bisogno dei suoi campioni, se giochi con Dybala e Lukaku è un conto, un altro se giochi con El Shaarawy e Belotti. La difesa latita, Smalling sta attraversando un periodo pazzesco, che non ci si aspettava. Io credo che la difesa della Roma non vada. Contro il Milan si è difesa sempre a 5, portando avanti gli attacchi dei rossoneri. La Roma deve trovare un gioco, è la grande carenza di questa squadra. E’ chiaro che con Dybala e Lukaku è più facile trovarlo. Senza quei due devi per forza affidarti al gioco, altrimenti sono guai…”

Redazione Giallorossi.net