VIDEO – Mourinho, che scintille tra Trevisani e Zazzaroni a Pressing: “Dici ca*zate di proporzioni enormi”

AS ROMA NOTIZIE – José Mourinho e l’avvio deludente della Roma in campionato fa discutere anche sulle reti Mediaset, dove ieri sera è andato in onda uno scontro acceso tra Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni nell’ultima puntata di Pressing.

Il direttore del Corriere dello Sport va subito all’attacco: “Secondo me avete bevuto… Crisi del terzo anno? Assolutamente no. Bisogna fare della analisi per capire le cose: Mourinho fra nove mesi andrà via, così saranno tutti contenti tranne me i tifosi. Magari finirà con un trofeo o porterà la squadra al quarto posto, e poi saluti e baci.

Ha una squadra piena di problemi, con un mercato assurdo, con giocatori arrivati il 16 agosto, con Lukaku arrivato il 30, con giocatori con storico di infortuni pazzesca… Gli uccellacci sperano solo che Mourinho perda per dire che è finito. Purtroppo dà fastidio, dispiace. Poi andrà via, e dopo chi arriverà… Conte? Scordatevelo, una squadra del genere non la prende neanche a mano…”.

Riccardo Trevisani prova a replicare: “Ivan dice cose vere, la Roma è una squadra che ha spesso infortuni, ma è migliore di squadre che stanno davanti in classifica. La Roma sono due anni che in campionato fa 60 punti, che può farli il Sassuolo che va bene….”

“Riccardo, Mourinho è una pippa, siete voi che capite tutto…E’ morto...“, lo interrompe ironicamente Zazzaroni, alzando il tono della voce. “Io sento delle ca*zate di proporzioni assurde…ma avete visto che squadra gli hanno costruito? Mourinho non ha toccato palla sul mercato, bisogna dire la verità…”

A concludere il duello ci pensa il giornalista di Sportmediaset: “Quindi la Roma è talmente scarsa che deve stare dietro Bologna, Verona, Lecce, Torino, Sassuolo…la Roma deve arrivare ultima. Va bene così, raccontiamoci le favole… Ora neanche Rui Patricio ha scelto lui? E’ una salma…sta fermo…chi lo ha voluto? Tiago Pinto? Non credo…”

