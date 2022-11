“ON AIR!” – FOCOLARI: “Mourinho ha distrutto la squadra”, PUGLIESE: “Dybala? Fossi negli altri giocatori mi vergognerei”, CIARDI: “La vecchia guardia ha tradito le aspettative”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “O la Roma è una squadra col tasso tecnico bassissimo, oppure Mourinho non è più capace di fare questo mestiere. Era un miracolo fino a quando eravamo quarti, perchè secondo me la Roma è una delle squadre più scarse del campionato. La Lazio sopra è l’unica cosa che non è normale, per il resto Napoli, Juventus, Milan e Inter hanno giocatori più forti dei nostri. Abraham non è più calciatore, Belotti nella Roma non lo è mai stato. Volpato non è pronto, ieri non è riuscito a dare una palla, ma non perchè non ha i piedi, ma perchè non ha i tempi: tra Serie A e Primavera c’è un abisso… Zaniolo? Bisognerebbe mettergli sempre sei per l’impegno, sembra Annoni, si impegna, si impegna, ma ci fai poco. La Roma ha un paio di buoni giocatori, niente di più. Mou continua a dire che sono scarsi, e non c’è nessuno che si incazza: allora vuol dire che sanno che è vero…”

David Rossi (Rete Sport): “Il Sassuolo che non siamo riusciti a battere tre giorni fa, è stato asfaltato dal Bologna. La Lazio, alla quale non siamo riusciti a fare un tiro, ha sofferto col Monza e ieri ne ha presi tre dalla Juve. Ragazzi, Dybala è un grandissimo giocatore, ieri i calciatori gli passavano il pallone perchè non sapevano che altro farci. Se però siamo sempre ridotti così, se a Dybala gli prende un raffreddore o una squalifica, poi che facciamo, non ci presentiamo proprio in campo? O dobbiamo fare le barricate anche contro il Monza? Chiediamocelo… Se diventa che con Dybala c’è la speranza, significa che senza Dybala non c’è. E quindi noi abbiamo visto per 70 minuti una Roma senza speranza, perchè Dybala non c’era. E’ una cosa che mi fa preoccupare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala è la punta di un iceberg: ci sono altri giocatori come Wijnaldum che ti mancano, Spinazzola è un altro che deve fare la differenza, Belotti non può essere questo, non lo è mai stato nella sua carriera. Lo stesso Abraham… Ci sono una serie di giocatori che a gennaio dovranno fare molto di più di quello che hanno fatto fino ad ora. Non può essere solo Dybala il catalizzatore di tutto, che se non gioca lui non possiamo fare un’azione da gol contro il Torino. E’ lì che deve lavorare Mourinho, nel far diventare la Roma una squadra di giocare a pallone anche senza Dybala e vincere partite come quella di ieri, perchè giocavamo contro il Torino che non aveva mezza squadra…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io non mi riconosco in una parola di quanto Mourinho ha detto ieri. Se un giocatore ha tradito la famiglia, per me la vecchia guardia ha tradito le aspettative di una crescita che non c’è. Anche per colpa di Mourinho? Assolutamente sì. Questo è un gruppo perdente, che si era tolta quell’etichetta vincendo una competizione in cui era favorita che grazie a Mourinho hai vinto. Dopo di che l’allenatore, che doveva portare mentalità, non la sta portando. La squadra non è scarsa, io parlo di responsabilità: mi aspettavo una crescita che è stata tradita. Per me la Roma è da 5, questo dice la classifica…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La sensazione è che la squadra stia facendo qualcosa di paradossale e triste. Il dibattito intorno alla Roma è molto forte. Ma è un problema di gioco, e quindi è l’allenatore, o un problema di rosa? La Roma gioca male perchè i giocatori sono scarsi o i calciatori sono scarsi perchè la Roma gioca male? Difficile dirlo, io non l’ho capito…Quanti giocatori della Roma sarebbero titolari in tutte le prime sei del campionato? Per me solo Dybala…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Anche Mourinho ha le sue colpe. Ma un allenatore del suo spessore, che ti dà tanto sotto ogni aspetto, si merita il tempo per trovare delle soluzioni. Ma se non gli lascio del tempo a Mourinho, ma a chi altri lo devo lasciare? Su Karsdorp lui ha assunto un atteggiamento sapendo di poterlo assumere e perchè la squadra digerisce male i suoi comportamenti, altrimenti non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Abraham? E’ lui che chiede scusa e dice che Mou è come un padre. Fino a quando la squadra reagisce in questo modo, i comportamenti di Mourinho non sono sbagliati…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Abraham? Il problema è che non hai alternative, perchè Belotti è addirittura peggio e Shomurodov ormai è nel dimenticatoio. La cosa deprimente di ieri è che Dybala al 20% entra zoppo e con una gamba sola, e ti dimostra che si può fare tutt’altra roba. Fossi negli altri giocatori della Roma mi vergognerei fino alla fine dei miei giorni. La Roma però ha una rosa in grado di battere il Torino, gli 11 in campo ieri hanno il potenziale per battere i granata. Siccome è stata un miracolo averla pareggiata, non è solo una questione di singoli, è un problema anche del manico…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “In conferenza si può fare anche zero e zero, non è che ogni volta devi trovare il nemico di turno… Mourinho ti dice che Tahirovic sarà un campione, che si gioca solo con Dybala, e che Abraham ha i suoi problemi e non è giusto perchè poi a fine mese si va a prendere il suo stipendio. Non mi fa impazzire questo tipo di ragionamento, perchè si crea un clima più pesante di quello che è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tra Osimhen e Abraham c’è un abisso. Faccio fatica a parlare dell’inglese. Forse le difficoltà sono personali, non gli riesce niente, nemmeno le cose elementari, e non riesco a capire quale possa essere la situazione… Mou l’aveva imposta così, con una squadra solida dietro, poi è rimasto spiazzato dai problemi a centrocampo. Il migliore in campo ieri è stato Camara, che è tutto dire. La squadra non gioca meglio, le problematiche sono le stesse, con la differenza che avevi Mkhitaryan, Veretout, lo stesso Oliveira, che se ce l’avevi adesso sarebbe stato il fulcro del centrocampo… Con tutte le problematiche la Roma è a tre punti dal quarto posto, e ci sono tante partite da giocare. Se Mou riesce a far quadrare la situazione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri si è creato un baratro tra Abraham e il pubblico quando non è stato in grado di stoppare una palla facile. E’ stata anche una cosa brutta, lui l’altro anno aveva fatto cose importanti. E poi le parole di Mourinho su di lui sono tombali. Non ha fatto quello che ha fatto con Karsdorp, ma ci è andato molto vicino. Abraham gioca male, ma non mi sembra che si tiri indietro. Mou è andato proprio fuori tema, non mi sembra che il giocatore non si dia da fare… Ieri se il Torino avesse avuto un centravanti vero, la partita sarebbe finita prima dell’ingresso di Dybala… La Roma alla sosta è ultima delle grandi. Come punti è ancora lì, ma come gioco espresso è stata la peggiore di tutte. Però poi Mou a fine partita si inventa una storia: la Roma l’ha distrutta, sono tutti scarsi per lui…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Per Mou c’è sempre un responsabile in campo: può essere l’arbitro, il campo, Ibanez, Karsdorp, Abraham…sono sempre gli altri messi alla berlina. E questo non è bello. Lui è diventato famoso per i risultati ottenuti e per questo carattere plateale e teatrale…secondo me ha finito la sua carriera di allenatore che vince su tutti i fronti. Lui è un reduce, e si permette delle dichiarazioni che non sono degne di un grande professionista come lui … La squadra gioca male. E’ normale che Dybala ti aggiunge tecnica, ma può giocare 20-30 minuti, non 90, lo sanno tutti. Inutile illudersi con il discorso che Dybala possa sistemare i guai di Mourinho. L’infatuazione tra i Friedkin e Mourinho deve finire prima o poi…”

