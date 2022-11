Roma, pausa di riflessione

AS ROMA NEWS – Non basta avere in panchina uno degli allenatori più titolati della storia. Non basta l’Olimpico sempre esaurito e pronto a caricare i propri beniamini. Non basta nemmeno aver fatto un ottimo mercato nonostante le pesantissime limitazioni del Fair Play Finanziario.

La crescita attesa della Roma sembra essersi fermata alla vittoria della Conference League che aveva lasciato sperare in un futuro decisamente migliore di quello attuale. Perchè, arrivati alla pausa Mondiale, la squadra è ancora lì dove l’avevamo lasciata l’anno scorso: a quel sesto posto in classifica che non aveva di certo esaltato una tifoseria.

E così anche ieri abbiamo assistito all’ennesima partita che lascia tanta rabbia addosso e un sapore amaro difficile da togliersi dalla bocca. Il gol del pareggio, raggiunto nel recupero dopo che anche la sorte sembrava aver voltato le spalle ai giallorossi, è giusto un pannicello caldo che serve solo minimamente a lenire le ferite accumulate dopo tre partite di campionato in cui la squadra ha raccolto appena due miseri punti.

Una striscia negativa che rende assai brutta la classifica e che arriva nel momento peggiore: a ridosso di una lunghissima pausa che chiude la prima parte della stagione. Alla ripresa del campionato la Roma si troverà a rincorrere: il Milan ora dista sei punti, la Juventus è scappata via a +4, Lazio e Inter a +3.

Insomma, la corsa Champions ripartirà a handicap per Mou e i suoi ragazzi. Ormai è evidente che alla Roma servirà più che mai avere un Dybala integro per sperare nella rimonta, altrimenti il quarto posto sarà una semplice chimera. Anche ieri infatti è stato necessario l’ingresso in campo della Joya per dare linfa vitale a una squadra priva di qualità.

I 70 minuti senza l’argentino sono stata una lunga agonia, culminata nel vantaggio di Linetty. Una squadra senza idee, convinzione, con giocatori pericolosamente involuti. Abraham su tutti. Un attaccante che appena riesce a fare mezzo passo avanti ne fa subito due indietro. Un calciatore che l’anno scorso era stato decisivo nel campionato (di certo non memorabile) della Roma, e che adesso sembra essere diventata la brutta copia di Doumbia.

Nella pochezza generale di ieri, l’ingresso di Dybala ha ridato coraggio a una squadra priva di carisma, oltre che di piedi buoni. E alla fine l’argentino fa tutto: serve assist, procura un rigore (poi sbagliato da Belotti), colpisce la traversa che porterà al (gran) gol di Matic. Un uno a uno serve solo a raggiungere l’Atalanta al sesto posto in classifica, e rosicchiare un punticino alla Lazio.

Una magrissima consolazione per una pausa che deve servire a tutti per fare una lunga e complessa riflessione sulla mancata crescita di una squadra pericolosamente involuta, oltre che a recuperare i migliori e a incrociare le dita affinché Dio ce li conservi integri. Altrimenti quella che ci aspetta sarà l’ennesima stagione di lacrime e sangue.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini