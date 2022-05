“ON AIR!” – FALLICA: “Dopo Sozza e Fabbri, ora ci manca solo Irrati”, CATALANI: “L’errore di Pairetto può costarci 40 milioni”, FOCOLARI: “Arbitri scarsi per tutti”, PIACENTINI: “Ho l’ansia di ritrovarmi a fine anno senza niente”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Zalewski potrebbe anche giocare trequartista al posto di Mkhitaryan. E’ un’idea nata subito dopo la partita di domenica scorsa, e ha preso subito piede. Qualcuno lo dà addirittura per scontato, forse troppo. Mourinho prima di rinunciare alla grande scoperta di quest’anno, e cioè Zalewski esterno sinistro, secondo me ci pensa due volte. In mezzo ci sono tante soluzioni, hai giocatori che possono occupare quel ruolo. E poi che messaggio manderesti alla squadra preferendo spostare un ragazzino in un ruolo nodale in cui non è stato nemmeno mai provato…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Se dopo Sozza di Milano per l’Inter e Fabbri di Ravenna per il Bologna, ora mandi Irrati di Pistoia per Fiorentina-Roma, come diceva Agata Christie “tre indizi fanno una prova“…Ho letto le ricostruzioni del dialogo tra Nasca e Pairetto, e non mi convincono per niente… Ma come fai a capire “ok” quando uno ti dice “Non ripartire, aspetta“… sono diciannove lettere contro due… Zalewski secondo me può fare il trequartista, le sue doti migliori non le abbiamo ancora viste, è dotato di un tiro micidiale, eppure fino a ora quando ha calciato in porta non è riuscito…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma deve vincere la Conference League per riaprire la bacheca dopo tanto tempo. Secondo me Oliveira prenderà il posto di Mkhitaryan, e mi sembra giusto. Lui ricuce di più il gioco, e fa anche cose carine: se vede lo specchio della porta, tira…non è uno scarparo. E poi ha un bel passaggio. Lui come piede è migliore di Veretout, su questo non ci piove. Vardy di nuovo titolare giovedì? Mi sembra strano, è stato uno dei peggiori in campo all’andata, non vedo cosa possa essere cambiato in una settimana..”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il problema non è tanto il Var. Che Pareitto sia questo, che Nasca sia questo, non lo scopriamo oggi. L’aspetto più grave è che nessuno dei vertici arbitrali c’abbia messo la faccia e spiegato cos’è successo. Nessuno si è assunto la responsabilità di quanto è successo sul gol di Acerbi, ed è questo è l’aspetto più grave. La credibilità del sistema non c’è più, forse non c’è mai stata, a maggior ragione oggi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nelle ultime partite Mou ci ha sempre regalato delle sorprese di formazione. Comunque mi interessa poco, mi sta salendo un’ansia… Io di grande serata all’Olimpico ne ho vissuta una sola, quella di Roma-Barcellona, perchè lo scudetto lo hai vinto di pomeriggio. Io ho l’ansia di ritrovarmi a fine anno senza niente, e di dover combattere con la gente. Di dover entrare nei bar e sentire frasi del tipo ‘abbiamo preso Mourinho per non vincere niente, allora potevamo tenere Fonseca’…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il comunicato di Lotito? Lui risponde a Mourinho come desidera. La decisione di Rocchi di sospendere Pairetto e Nasca è una decisione ridicola, è una presa per il culo: il campionato è finito. Quell’errore invece incide pesantemente sulla classifica finale, può costare alla Roma 40 milioni come minimo, perchè quello vale l’accesso in Europa League, e lo Spezia rischia la Serie B con un danno enorme… Se non ci fanno sentire quanto è successo tra Nasca e Pairetto vuol dire che c’è malafede. Se è vero che Pairetto non ha aspettato, allora non deve più arbitrare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi aspetto Sergio Oliveira in campo visto come sta Veretout. Io del francese ho una stima notevole per quanto fatto l’anno scorso, non so cosa gli sia successo, è in forma psico-fisica molto deludente. Certo, avere due centrocampisti lenti può essere un rischio. Sarà una partita molto complicata. Il Leicester è superiore al Bologna, e le difficoltà viste contro gli emiliani potresti rivederle anche giovedì, anche se la Roma giocava senza 4 titolari. L’assenza di Mkhitaryan può essere un fattore non dico decisivo, ma quasi. I big di questa squadra giovedì devono fare la differenza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri Mourinho, ora Gasperini…gli arbitri sono scarsi per tutti! Non c’è una squadra che ha avuto solo torti, tutti hanno avuto anche dei favori… Roma-Leicester? Smalling, Pellegrini e Abraham devono fare la differenza. Io preferirei Veretout a centrocampo, a me Oliveira non piace, è un giocatore “light”, è senza grassi: fa sicuramente meno male, ma è anche meno buono…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Io spero che la Roma non giochi il secondo tempo di Leicester. Nel senso che ho immagini di grande affanno e sofferenza. Gli inglesi sanno che per avere delle chance devono esprimersi a quei livelli agonistici. La Roma deve stare ben attenta, ecco…”

