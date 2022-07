“ON AIR!” – FALLICA: “Ieri è stata riscritta la storia del tifo”, DAMASCELLI: “Mi sono emozionato anche io”, COSENZA: “E’ solo l’antipasto di quello che ci aspetta”, FOCOLARI: “Con Wijnaldum e un difensore, nulla è precluso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Le immagini della vittoria della Conference sono davvero simili a quelle che avremmo visto se avessimo vinto la Champions. Più di quello difficilmente era possibile. Mi è piaciuta molto la capacità comunicativa di Dybala, ha risposto alle domande senza tanti giri di parole. Mi è sembrato molto maturo, e consapevole di quello che stava affrontando e dicendo…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ieri sera si è riscritta la storia del tifo. Lo hanno fatto i tifosi della Roma, l’ha fatta la location, le luce, la nostra passione. E un calciatore che ci sta facendo sognare. Ci sono attestazioni di complimenti da parte di tutto il mondo, perchè ieri abbiamo fatto una cosa incredibile, straordinaria: oltre 10mila persone ad accogliere un giocatore così importante, che ha deciso, anche grazie a quei tifosi, di scegliere la Roma. E l’amore dei tifosi si è tradotto negli occhi di Dybala, che seduto sulla scalinata magari avrà pensato: “Ma dove sono stato tutti questi anni…ma davvero è possibile?“…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Dybala non era la star che veniva e si concedeva per qualche minuto ai tifosi, ma era il protagonista insieme ai tifosi. Ed era emozionatissimo. Quando ha sceso le scale e si è seduto, guardando con emozione il pubblico che lo acclamava, è stata forse l’immagine più bella, perchè riconcilia con il calcio. Sono quelle emozioni che forse solo qui a Roma si possono vivere. Non ho parole. Penso che sia solo l’antipasto di quello che ci aspetta in questa stagione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dybala rappresenta un modo di giocare al calcio che va estinguendosi. Questo è un ragazzo che ha la faccia pulita, sembra il figlio o il fratellino che tutti vorrebbero. Sembra essere rimasto un ragazzo semplice. Ieri è stato emozionate, soprattutto quando lui se ne stava andando e non ha resistito all’attrazione della gente che lo chiamava e ha cominciato a scendere giù, ed è stato trattenuto. E allora si è seduto sugli scalini, e si è messo lì a godersela. Quella immagine è stata bella, dolce, tenera. Anche in un momento così scoperto, che poco concede all’intimità…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Abbiamo parlato per mesi del fatto che ci mancavano i gol in attacco, Friedkin lo ha sentito e ci ha accontentato. Ora con un grande centrocampista, e un difensore centrale al livello di Smalling, l’asticella si alzerebbe ancora e comincerebbe a diventare una squadra seria. Io ho la sensazione, vedendo anche le immagini di ieri al Colosseo Quadrato, che si stia andando verso quella direzione. E il prossimo anno possiamo parlare in un altro modo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Credo che ci siano tutte le condizioni perché le cose per Dybala a Roma vadano molto bene. Non c’è fretta, ha bisogno di ritrovare la sua condizione. A livello tattico non vedo problemi. La città lo ha accolto benissimo e in campo sarà ancora meglio. Adesso starà a Mourinho tirare su una squadra che sulla carta è stata pennellata per lui…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala in maniera molto professionale ha detto che la decisione è stata della Juve e lui ne ha preso atto. Ha fatto capire anche che aveva tante richieste, e che alla fine ha scelto la Roma. Secondo me ha parlato in modo molto professionale. De Ligt si è comportato da bambino viziato, Dybala no. Lui ancora doveva conoscere il suo nuovo tifoso, e questa cosa di ieri sera genera entusiasmo anche nel calciatore. Se lui non avrà infortuni, e gioca con entusiasmo, allora è tanta roba. Mourinho lo vedo carico. L’anno scorso soffriva nel non avere la squadra giusta, e nonostante questo ha fatto l’impresa. Ora che ha la squadra può vincere l’Europa League. E se arriva Wijnaldum, la Roma si colloca di diritto nelle prime quattro. Se poi prende anche un grande difensore, allora niente sarebbe precluso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala si renderà conto di cos’è la Roma e non avrà modo di pentirsi. Lui voleva restare alla Juve, poi aveva scelto l’Inter, ma sono sicuro che sarà felice di quello che gli è successo. Ne avrà dimostrazione ogni volta che giocherà, che farà gol. E’ arrivato nella squadra giusta, al momento giusto, nel momento ideale. Viene non per tirare su un ambiente depresso, ma già entusiasta di quello che sta succedendo. Dybala ha dimostrato serietà, rispetto e carattere. Sarebbe stato facile tirare veleno nei confronti della Juve, e lui non l’ha fatto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Grandissima festa, grandissimo ambiente. Dybala è la 29esima statua dell’Eur. Me lo sarei aspettato anche in pantaloncini, oltre che in maglietta. Lui con questa baby face ha dimostrato il suo carattere. Lui non è un argentino alla Maradona, alla Tevez, allo Lautaro… non è uno che chiagne e fotte... E’ abbastanza tiepido nelle sue esibizioni affettive. Lui dice che non esulterà se segnerà alla Juve, ma lui diventerà l’idolo della Roma. E i romanisti aspettano con ansia la partita contro la Juve. E se segna, deve esultare. Sarebbe giusto secondo me. Solo degli ignoranti potrebbero prendersela… Se si aspettava tutta questa partecipazione? A Roma sì…forse voi che ci assuefatti e non ve ne rendete più conto… La festa ieri è stata molto emozionante, mi sono emozionato anche io, uno scenario meraviglioso. Wijnaldum? La Roma sarebbe sicuramente tra le prime quattro. Ma anche senza l’olandese, la Roma ha tutto per essere una grande protagonista…”

