“ON AIR!” – FERRETTI: “Pinto a Londra? Mi aspetto il sorpresone”, CORSI: “Magari fosse Xhaka”, DAMASCELLI: “Scamacca appartiene alla tribù dei Kean e Balotelli”, PRUZZO: “Sarebbe un rischio prenderlo”

David Rossi (Rete Sport): “L’incontro di Mourinho con l’Al Ahali? E’ doveroso per lui prendere un caffè e parlare davanti a un’offerta importante come quella degli arabi. Per me questa è la cosa più normale, il resto sarebbe anormale. Mourinho che è intelligente e scaltro, si mette lì seduto e fa quello che deve fare. Quando hai un allenatore così, devi mettere in preventivo che gli arrivino delle proposte. Così come a Dybala gli saranno arrivate almeno 20 telefonate. Mourinho e Dybala sono due nomi che hanno più peso rispetto alla Roma, questo è un dato di fatto. E il fatto che siano alla Roma ti possono aiutare a innescare un circolo vizioso per cui sei più famoso, appetibile, attiri giocatori…e questo ti deve portare alla qualificazione in Champions. Su questo argomento non mi avrete mai…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non so se sia vero, ma ho letto che Xhaka non ha ancora firmato con il Bayer Leverkusen e Mourinho lo vuole ancora alla Roma a ogni costo. Magari lo prendono, è uno forte, cattivo, trascinante… Wijnaldum? Ieri è con l’Olanda è entrato nel secondo tempo e non l’ha mai presa, lo assolvo con la Roma, non è che ce l’aveva con noi o che si era stufato, dopo l’incidente non è proprio pronto per giocare a calcio…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Parlare di sacrificio di Ibanez mi sembra troppo visti gli errori che ha fatto in questa stagione. L’importante era capire come sostituirlo, ed è stato preso N’Dicka, e ora vedremo se renderà. Nelle intenzioni è sicuramente un ottimo arrivo a parametro zero. Abraham doveva essere ceduto, però sta lì e ce l’hai sul bilancio, e per questo prendi Scamacca in prestito. Poi se Scamacca renderà, questo non lo so. Immagino possa essere un’alternativa con altri attaccanti che devono essere messi lì… Mourinho? Ha dovuto rivedere gli arabi per dirgli di no. Ma allora perchè li ha visti? Che ne so…forse si para per il futuro, per una pensione d’oro, quando si sarà stancato di restare ad allenare ad alti livelli…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Mourinho fa sapere che vuole stare alla Roma a tutti i costi, e che rifiuta 140 milioni…è una strategia. Zalewski? Qualcuno va ceduto, e lui può avere un gran bel mercato, anche come valore. Prezzo? Non meno di 15-20 milioni. Perdi un giocatore forte, di prospettiva, che crescerà sicuramente, ma la Roma deve essere abile a trovare immediatamente un sostituto. Non è che se parte Zalewski poi rimani fermo, ma ora c’è necessità di vendere…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “A oggi il centravanti della Roma è Belotti. Dybala? Siete sicuri che rimane? … Il viaggio di Pinto a Londra? Io non mi fido di quello che viene raccontato. Gli obiettivi sembrano tutti scoperti, tutto troppo facile…io mi aspetto il sorpresone nel fine settimana. Che può essere anche un nome che non ci piace, ma che nessuno si aspetta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se la Roma ha provato a tastare il terreno per Tielemans, vuol dire che il profilo di centrocampista cercato è quello lì, che non mi sembra simile a quello di Frattesi, che è uno che attacca sempre lo spazio, l’area avversaria. Se è Tielemans il profilo che cercavi, allora devi essere coerente. Se salta il belga devi andare a cercare un profilo del genere, altrimenti rischi di fare come qualche anno fa, quando ti serviva un esterno, stavi per prendere Malcom e poi, una volta sfumato, con quei soldi hai comprato Nzonzi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Su Ibanez è piombato anche il Bayer Leverkusen, vi do questa notizia. Noi vi abbiamo messo lì la questione Verratti, è una richiesta ufficiale della Roma al PSG. E tra qualche giorno, state sicuri, questa notizia esce. Però c’è bisogno di fare cassa, e la Roma punta a vendere Ibanez. Ma a Mourinho, che è zitto ma in realtà parla, se esce Ibanez non fa i salti di gioia. Se potesse contare su N’Dcika e Ibanez sarebbe felicissimo, se invece potrà contare su N’Dicka ma non Ibanez, allora no… Scamacca? Sarebbe il terzo centravanti della Roma. Per noi Abraham torna a novembre, è meno grave del previsto il suo infortunio, lui ha una fibra muscolare particolare. La Roma lo aveva già venduto per 33 milioni all’Aston Villa…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Scamacca appartiene alla tribù dei Kean, Balotelli, Zaniolo…ottimi talenti, ma poi bisogna fare i conti con il calcio come mestiere, come professionismo. Scamacca non ha 18 anni, e o ci sei o non ci sei. E secondo me non c’è, parlando della Roma. Gli inglesi hanno tanti soldi, prendono chi vogliono e li pagano, fanno quello che facevamo noi in Italia 40 anni fa. Il West Ham non è eccitatissimo a confermare Scamacca, e invece noi lo cerchiamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ ovvio che se esce Ibanez, con Kumbulla infortunato, devi prendere due difensori. E poi serve un attaccante. Devi prendere un profilo sicuro, la Roma non può puntare su scommesse, deve avere un titolare inamovibile da 20 gol. Deve prendere una certezza… Scamacca è andato a finire in una media squadra inglese, non chissà dove…non è una garanzia, e ora c’è pure un infortunio di mezzo. Poi magari lo prendi e fa 20 gol, ma pronti via è un rischio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io su Scamacca ho dei dubbi. Parliamo della Roma, una delle squadre più importanti della Serie A, e non so se lui sia da questi livelli. Non so: Scamacca secondo voi è un profilo importante? A me sembra più una scommessa. A Sassuolo è esploso, ha fatto 16 gol, che sono tanti, ma in Inghilterra è andato male. E tu prendi un giocatore che viene da un infortunio per sostituire uno infortunato? A me la cosa stride un po’…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Scamacca è un rischio, prendi uno che deve essere recuperato innanzitutto dal punto di vista fisico. La Roma ha bisogno di un attaccante pronto subito in attesa del ritorno di Abraham, che resta un patrimonio della società anche dal punto di vista economico. Secondo me la scelta di Scamacca sarebbe abbastanza pericolosa. Servirebbe uno pronto subito, altrimenti il 20 agosto cominci il campionato con un solo centravanti, che non segna mai…”

