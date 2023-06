Pinto incontra Mourinho a Londra: vertice di mercato su Scamacca e le uscite

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto è volato a Londra nelle ultime ore per occuparsi di diverse questioni urgenti di mercato, e ne ha approfittato per incontrare Josè Mourinho.

L’allenatore giallorosso, nella capitale londinese per riposarsi e stare insieme alla sua famiglia, ha pranzato oggi insieme al general manager portoghese.

Un incontro, racconta il portale iltempo.it, che i due hanno sfruttato per fare il punto sul mercato giallorosso e sulle mosse che la Roma ha in procinto di fare nei prossimi giorni.

In entrata un attaccante che possa colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Abraham: Gianluca Scamacca è il nome al momento più caldo, ma va trovata un’intesa con il West Ham sulla formula dell’affare.

In uscita invece Justin Kluivert, Matias Vina e Roger Ibanez, nel mirino dei club inglesi: i primi due non rientrano più nel progetto del club giallorosso, mentre il terzo sarà sacrificato per generare una ricca plusvalenza e soddisfare gli accordi presi con la Uefa.

Fonte: iltempo.it