Scamacca, oggi l’incontro tra Tiago Pinto e il West Ham: il gm chiederà il prestito secco, le ultime

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo aver pranzato con Mourinho, Tiago Pinto si mette al lavoro e punta a chiudere per Gianluca Scamacca.

Nelle prossime ore infatti, racconta il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo, il general manager incontrerà la dirigenza del West Ham per discutere del trasferimento dell’attaccante alla corte di Mou.

La Roma, forte dell’ok del giocatore (positivo l’incontro con l’agente), al momento ha una sola modalità in mente per concludere l’affare: il prestito secco di un anno.

Difficile che gli inglesi possano acconsentire senza indugi a questo tipo di operazione: il West Ham, dopo aver investito 36 milioni più bonus l’estate scorsa per Scamacca, punta a una cessione a titolo definitivo, magari inserendo un obbligo di riscatto. Nelle prossime ore si capirà se esistono margini per intavolare una trattativa.