“ON AIR!” – FOCOLARI: “Cristante superiore a Matic, non capisco il suo acquisto”, MAGNI: “Cavani come vice-Abraham? Mi sembra troppo”, CORSI: “La Roma fa benissimo a non far sapere niente del suo mercato”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Il mercato? Secondo me Pinto non ha una priorità se non quella di chiudere per Celik, ma solo perché questa operazione è impostata da tempo e quel ruolo va coperto. Gli altri discorsi, continuo ad insistere, sono legati a Ibanez. Il brasiliano può muovere il mercato della Roma: in attesa di sapere cosa succederà con Zaniolo intanto ne vendi uno. Poi giocherai a 4, hai 3 difensori e se ne devi prendere uno più forte hai già i soldi in cassa, e in più capisci quanto devi spendere per Douglas Luiz…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport in prima pagina racconta che hanno soffiato alla Roma un giocatore, Aguerd, che voleva Mourinho. Ma se sapevate che era nella lista di Mou, perchè non lo avete mai scritto? Se mai fosse vero che questo era la prima scelta di Mourinho per la difesa, e ci metto seimila “se”, e tu non lo hai preso, sarebbe grave. Questo non è Koulibaly, non lo conosce nessuno, e tu non glielo prendi? Ma forse non è vero niente… Il Corriere scrive che Ronaldo alla Roma fermerebbe la crescita di Pellegrini e Abraham. Questa è la più grossa stronzata che abbia mai letto negli ultimi anni, da riderci per due giorni…Però una cosa è vera: se la Roma non riesce a prendere Dybala che chiede 7 milioni e ha 28 anni, ma come si può pensare che la Roma possa prendere Ronaldo che ne vuole 20 e ha 37 anni… Sul mercato la Roma non fa sapere niente a nessuno, e fa stra-bene. A parlare semmai sono i procuratori…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Cavani come vice-Abraham? Mi sembra un po’ troppo… Come spalla non credo, se per spalla intendiamo lui insieme all’inglese in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. Lo dovresti riportare ai tempi del Palermo, perchè a Napoli ha cominciato a fare il centravanti. Lui toppo anziano? Guardate che sta benissimo Cavani, il problema è che anche lui come Abraham è un centravanti purissimo… Chi prenderei tra Mertens e Cavani? Cavani è più forte di Mertens, ma mentre l’uruguaiano non può giocare con Abraham, il belga sì…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cavani guadagna uno sproposito. Anche l’anno scorso se ne era parlato. Francamente mi sembra complicato che la Roma possa fare un’operazione del genere. Se poi Cavani vuole tornare in Italia e accettasse due milioni di stipendio per farsi un anno alla grande, allora me lo prenderei. Io Cavani me lo prendo sempre, come Cristiano Ronaldo… Chi prenderei tra Mertens o Cavani? A parità di condizioni, io mi prendo sempre Cavani. Come uomo spogliatoio o in campo, io scelgo sempre Cavani. Io ragione sulla rosa e sulla stagione: se parti con una rosa con Cavani e Abraham, è superiore a quella con Mertens. Cavani può giocare 15-18 partite al posto di Abraham. Ma secondo me è una trattativa che, a meno di clamorose sorprese, non si può mai concretizzare…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Cavani come vice-Abraham? Sono calciatori sul viale del tramonto che chiedono stipendi milionari, come se fossero ancora gli attaccanti di prima. Se arrivasse qui abbassando le pretese, andrebbe benissimo come alternativa a Abraham. Se venisse qui a chiedere 7 milioni, allora no…Io sinceramente non so quanto pretenderebbe…. Tornare al 4-2-3-1? Non mi piace, non hai i giocatori per fare la difesa a quattro. Nella difesa a tre Smalling rende al 100%, nella difesa a 4 rende il 40%, specie perchè avrebbe uno tra Mancini e Ibanez accanto. Con la difesa a tre la squadra è cambiata completamente…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Cavani viene accostato alla Salernitana, penso che ti costerebbe un paio di milioni di stipendio. Io come vice Abraham lo prenderei, sarebbe un acquisto alla Giroud, uno che ti segna gol decisivi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Veretout secondo me in assoluto dovrebbe essere titolare nella Roma come in tutte le squadre più forti. Quando giocava sempre era padrone del centrocampo e faceva una decina di gol. Poi non so cosa è successo, ma non è stato più quel giocatore, probabilmente per i problemi sul rinnovo. Celik è un terzino da difesa a 4, per cui se si gioca con i quattro sarebbe lui il titolare, e Karsdorp invece nel 3-5-2. Anzi, vi dirò di più, secondo me nel centrocampo a cinque Mourinho l’anno prossimo farà giocare Spinazzola a sinistra e Zalewski a destra… Cristante? A mio giudizio, per quanto visto nella Roma e in nazionale, è superiore a Matic. Non dobbiamo essere sempre esotici, dicevamo lo stesso anche di Sergio Oliveira, che dopo due partite è finito in panchina. Ma tu hai Cristante, che ha fatto una grande stagione, e tu vai a prendere proprio uno al posto di Cristante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quando si costruisce una squadra si deve partire da un modulo base e devi avere le idee chiare su questo aspetto. L’anno scorso la Roma ha cominciato con la difesa a quattro e le cose non funzionavano, e poi è passata a tre. Quest’anno deve costruire l’organico in base a un’idea di gioco, altrimenti rischi di fare molta confusione… Giocare con la difesa a quattro con Mancini è un problema. Ha dei limiti tecnici, penso quasi che non riesca, si è visto in Nazionale. E’ troppo indisciplinato. Con tutti i soldi che gli hanno dato, non può non essere un titolare della Roma. E lui può giocare a tre, a quattro fatica tantissimo, sembra inadeguato…”

Tony Damacelli (Radio Radio): “Veretout si è smarrito, ma magari troverà una squadra importante. Si parla addirittura del Milan. Lui ha delle qualità, ma forse con Mourinho non hanno parlato la stessa lingua. Mou quando crede in un giocatore lo fa giocare a prescindere, lo stimola. lo frusta, e non vedo questo rapporto col francese… Tutto ciò che riguarda il centrocampo della Roma è tutto da definire… Matic? I ritmi sono gli stessi di Oliveira, anzi, più lenti…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il rapporto tra Mou e Veretout non è mai decollato, ci sono stati degli screzi dopo Roma-Juve. Lui quando arrivò alla Roma ha fatto il centrocampista box to box, di inserimento, Mourinho invece gli ha chiesto di fare il mediano, che è un altro ruolo. Il problema iniziale è stato per lo più tattico. Sono molto curioso di capire cosa succederà con Cristante, la Roma ha preso Matic nel ruolo. Io penso che rinnoverà, ma non è così scontato come leggo da tante parti. Vuole arrivare a guadagnare quanto Mancini. Vediamo. Io mi sento di dire solo che Matic e Cristante non sono una coppia, e uno è alternativo all’altro. E se sono Cristante e so che Mou ha voluto il suo soldato, io qualche riflessione la faccio…Il ritorno al 4-2-3-1? C’è anche un altro indizio: Zaniolo dice che il 3-5-2 non gli piace perchè non valorizza le sue doti, e questo è un dato di fatto importante…”

