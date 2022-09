“ON AIR!” – PIACENTINI: “Temo un contraccolpo psicologico”, FOCOLARI: “Partita fondamentale, l’imperativo è vincere”, ROSSI: “Villar? Addirittura peggio di Coric”, CORSI: “Cristante non può giocare nella Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se Zaniolo avesse la condizione per giocare dall’inizio, io penso che Mourinho preferirebbe arretrare Pellegrini al fianco di uno tra Cristante e Matic piuttosto che far giocare Camara. Bisogna però vedere se Zaniolo può giocare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è stata molto brava l’anno scorso ad arrivare in finale di Conference e a vincerla, ma in campionato non è stata di certo una grande Roma. Mourinho vuole giocatori forti fisicamente oltre che tecnici, e i giocatori dell’Udinese sono calciatori che fisicamente ti asfaltano. La Roma non può avere problemi contro Udinese, Salernitana, Cremonese…manca fisicità in mezzo al campo, serve mobilità. Cristante sarà pure fisico, ma non può giocare a pallone. Per me proprio non è capace a giocare a calcio, almeno non nella Roma…”

David Rossi (Rete Sport): “I giocatori della Salernitana in occasione del rigore di Bonucci stanno lì a guardare, lui ha tutto il tempo di arrivare su quel pallone correndo in diagonale e coordinarsi col sinistro…ci fosse andato un giocatore dei campani a prendere quella palla, ma tu devi andare in Serie B per queste cose qua. A me queste cose mi fanno impazzire… Villar? Non può giocare a pallone. Lui e Coric sono i miei due buchi neri. Per me era un giocatore fantastico, su Paredes non mi ero sbagliato, ma su Coric e Villar…vi arrivo a dire che forse Villar è addirittura peggio di Coric…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante e Matic non sono una coppia, e se hai la possibilità di cambiare devi farlo. Io lo proverei Camara, con uno tra Cristante e Matic dall’inizio. E poi ora che tornerà Zaniolo puoi rispostare dietro Pellegrini. Ma per stasera, viste le assenze, le scelte sono obbligate. Vina oggi è l’unica alternativa a Spinazzola ma anche a uno dei tre centrali di difesa. La cosa che mi preoccupa di più stasera? Temo un contraccolpo psicologico dopo le sconfitte contro Udinese e Ludogorets. Se segni subito, magari puoi pure vincere 3 o 4 a zero, ma se la gara si complica e ti capita l’episodio sfavorevole… Io spero in una reazione, e che l’Empoli giochi a viso aperto, questo potrebbe favorire la Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Oggi dovrebbero giocare Matic e Camara, almeno così scrivono tutti i giornali…La Roma ha 10 punti, che in un campionato così equilibrato non sono pochissimi, e in caso di vittoria di troveresti in una posizione simpatica… Stasera mi aspetto una Roma cicciotta. Empoli è un campo particolare, dove o va tutto bene o va tutto male. Stasera non sarà una partita facile, e il più in difficoltà sarà il signor Marinelli di Tivoli. Dopo quello che è successo ieri, l’arbitro sarà sotto i riflettori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Camara al posto di Cristante è una delle poche possibilità che hai, altrimenti devi abbassare Pellegrini. Io ho sempre pensato che questa è una squadra da 4-3-3 o da 4-2-3-1, ma il mister ha idee diverse. Mou quando le cose vanno male, allora cambia. Io spero che Dybala e Abraham siano in grado di tirare qulcosa fuori dal cilindro, perchè la partita di stasera sarà complicata. L’Empoli è una buona squadra con giovani importanti. Bisogna alzare l’asticella, se diventa complicata anche questa partita allora è un segnale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? Dipende dalla formazione di stasera…Camara? Boh, non lo so, a me sto centrocampo non convince. Camara non lo conosco, non ho idea, ma la Roma è la Roma. Però Cristante e Matic non possono giocare insieme, e noi lo abbiamo capito prima di Mourinho. A me però sinceramente questo centrocampo non piace. La Roma però deve vincere ad Empoli, neanche un pareggio andrebbe bene stasera, l’imperativo è vincere… Mancini rischia il posto? In questo momento, se Mou passa a quattro, giocherebbero Smalling e Ibanez. Quest’anno Mancini viene ammonito molto meno, ma forse era meglio quando lo ammonivano…lui è in crisi. Mou deve secondo me tentare in tutti i modi di provare una difesa a quattro. Il problema della Roma, in attesa del rientro di Wijnaldum, è quello: non ha un centrocampo all’altezza della situazione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la Roma quella di stasera è una partita chiave, perchè la squadra viene da due gare molto negative e deve dimostrare di poter dare una scossa. E’ vero che ci sono assenze importanti che stanno incidendo, ma penso che Mourinho deve cambiare qualcosa. Sono curioso di vedere quale centrocampo farà giocare stasera. Deve inventarsi qualcosa, arretrare Pellegrini, ma deve cambiare il trend che rischia di diventare preoccupante. Mourinho deve inventarsi qualcosa, la Roma ha un organico forte, ha giocatori come Belotti, Shomurodov…lui deve sfruttare tutte le armi che ha a disposizione…”

