Onda giallorossa al Castellani: oltre tremila romanisti a Empoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una vera e propria onda giallorossa si riverserà questa sera sullo Stadio Castellani di Empoli.

I tifosi della Roma non hanno mai smesso di sostenere la squadra e anche sono pronti all’invasione anche in terra toscana. Saranno circa 3-4mila i giallorossi presenti per occupare la Curva Sud e la tribuna laterale dello Stadio.

L’ennesimo bagno d’amore di questo avvio di stagione. I romanisti hanno sempre accompagnato la squadra: oltre 2mila a Salerno, circa lo stesso numero a Torino, 3mila ad Udinese e ben 600 in Bulgaria.

Anche le prossime due sfide all’Olimpico promettono un grande spettacolo: tutto esaurito contro l’Atalanta, con l’Helsinki in Europa League ci si andrà molto vicino. Infine la Roma ha messo in vendita un nuovo pacchetto con altre 4 gare casalinghe: le due di Europa League contro Betis e Ludogorets, poi il Torino ed infine quella di Coppa Italia contro una tra Genoa e Spal.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista