“ON AIR!” – CORSI: “La storia la fanno i grandi, e Mou lo è”, CIARDI: “La sua famiglia può avere un peso importante sul futuro”, MORONI: “Non può aver caricato la squadra dicendole che andrà via”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho mi è piaciuto quando ha ripetuto per tre volte “noi stiamo qui“. Sti ragazzi li ha caricati a pallettoni, ora speriamo che non implodano… La Roma meriterebbe di vincere questa coppa. La storia l’hanno sempre fatta i grandi: i grandi allenatori, i grandi presidenti, i grandi giocatori. E solo a Roma si può mettere in discussione un allenatore che ha preso una squadra e l’ha plasmata, facendoli diventare 20 lupi… Le parole di Mourinho sul suo futuro? Lui dice che non ha nessuna squadra dietro, che non ha sentito nessuno. E in questa terra di nessuno, dove Mou ha un altro anno di contratto con la Roma, c’è di mezzo Friedkin. Se si va avanti come vorrebbe lui, potrebbe rimanere, altrimenti no…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Un abbraccio a chi speriamo ci faccia sognare stasera in campo…anzi, io non sognavo nemmeno di poterci arrivare in finale, e con questo penso di aver detto tutto… Noi abbiamo la tradizione di un allenatore che vince sempre, loro invece di una squadra che ha sempre vinto le finali, e speriamo di spezzare questa tradizione. Vediamo se Mourinho ha trasmesso qualcosa a questi ragazzi, e io penso di sì… Rispetto molto il Siviglia, e con Dybala sarebbe stata un’altra partita: un conto è se lo hai al 100% e un altro è averlo in queste condizioni. Noi abbiamo costruito la squadra di quest’anno tutta su due giocatori: Dybala e Wijnaldum. Uno non si regge in piedi, l’altro non gioca una partita da un mese…”

Marco Juric (Rete Sport): “So che Ibanez è stato provato, ma io al suo posto metterei in campo Llorente, non vorrei giocare una partita impiccata. Per me la formazione è fatta, con Spinazzola a sinistra e con Dybala titolare. Per me l’argentino gioca dall’inizio, ci sbatterò il grugno, ma per me è così…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se la Roma dovesse vincere stasera, al 99% Mourinho resterebbe a Trigoria, con la certezza della Champions e la possibilità di giocarsi anche la Supercoppa Europea. Ma se avesse già deciso di non restare, non lo direbbe ai suoi giocatori, non può ammazzare la squadra dicendo una cosa del genere. Non esiste al mondo, non è una risposta da motivatore. Se ha risposto alla domanda della squadra, lui deve per forza aver detto una cosa del tipo: se vincete rimango…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri Mourinho ha fatto Mourinho. A me le parole dei calciatori non colpiscono mai, ma ieri Mancini e Pellegrini mi sono sembrati due discepoli. Le sue parole sul futuro? Con quelle dichiarazioni è riuscito a fare quello che voleva lui, a spostare l’attenzione non da Roma-Cremonese, ma da una finale di Europa League… Da un po’ di tempo ci sarebbe, usiamo il condizionale, una spinta non indifferente da parte della famiglia di Mourinho, che vede un uomo di 60 anni che ha girato per il mondo finalmente contento, perchè è amato da una piazza che gli ha dato amore incondizionato. E questo può spostare…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il metodo Mourinho è unico, è il suo. Non lascia tracce dal punto di vista del gioco, non ti lascia un’eredità tattica, lui ti lascia un’indicazione: che la sconfitta è un’impostora, e la devi rifuggere. Lui questo ti dice. E’ mentalità. E spero che, se dovesse andare via, abbia lasciato qualcosa sotto questo aspetto. Le sue parole sul futuro? Io ho dato un’interpretazione neutra: non è né un resto sicuro, nè un vado via sicuro. Secondo me potrebbe aver detto: “Finiamo questa stagione, poi vado a parlare con i Friedkin. Ma sappiate che se vado via è perchè ritengo che non si possa fare meglio di così“. Questo potrebbe essere il non detto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho senza dire niente ha aperto ogni prospettiva. Lui dice di Dybala che ha 20-30 minutini, e io non ci credo. Anzi, mi sbilancio: secondo me Dybala giocherà titolare. Tu hai fatto di tutto per recuperarlo, gli hai fatto massaggi e bagni, arriva la finale e non lo fai giocare? Per me non è vero… Per me con Dybala in campo hai più possibilità di vincere, ma se sei 0 a 0. Perchè devo aspettare una situazione di svantaggio per metterlo dentro? E poi il piano B sarebbero El Shaarawy, Bove e Wijnaldum. Che mi sembra un bel piano B… Le parole di Mou sul suo futuro? Sono rimasto deluso di chi tra un balletto e l’altro si arroga il diritto di raccontarci la verità, che viene cambiata quasi quotidianamente da quelle parti. Cosa non si fa per vendere. Se Pellegrini dice che le parole di Mourinho lo hanno caricato, come può avergli detto che va via? Se gli avesse detto quello lo avrebbe ammazzato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è un personaggio carismatico, mondiale. Lui le sue carte le gioca bene, proverà a vincere e ha la possibilità di farlo… Se vince, per la Roma è un trionfo, significherebbe andare in Champions League. Se perdi io non parlerei di fallimento, ma sarebbe una stagione brutta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Capello ritiene che in una finale l’80% lo decidono i calciatori, e il 20% l’allenatore. E’ fondamentale arrivarci bene, altrimenti sprechi energie nervose e poi la paghi sul campo. L’allenatore può incidere molto, con i cambi può diventare fondamentale. La Roma arriva bene a questa finale, spero che le cose vadano nella maniera giusta. Il futuro di Mourinho, anche se lo conosci, non incide sulla partita perché il pensiero è solo sulla gara. Vincere due finali in due anni non sarebbe da tutti, però affronti un avversario che le ha vinte tutte quelle che ha fatto negli ultimi anni. Non sarà facile. Per me non può essere un fallimento aver raggiunto una finale di Europa League….Vedo bene El Shaarawy, potrebbe essere l’asso nella manica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Prepartita normale, così come il fatto che ci sia un po’ di tensione. Mourinho è un personaggio unico per il calcio mondiale e non dobbiamo stupirci che in Spagna oggi parlino di lui più che della Roma. Vedremo come andrà stasera anche nella gestione delle emozioni a bordocampo, perché Mourinho anche in questo rappresenta un punto di riferimento. Non è un caso se ha giocato cinque finali di coppa e le ha vinte tutte e cinque. In queste partite non sbaglia quasi mai. Credo che stasera Mourinho cercherà di sfruttare anche le sue qualità di atteggiamento per cercare di portare a casa la coppa. Fallimento senza coppa? Fonseca arrivò in semifinale di Europa League e settimo in campionato, e venne giudicato un fallimento totale. Non mi pare che aver fatto un turno in più cambierebbe granché…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!