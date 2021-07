“ON AIR!” – CORSI: “Ho parlato con Fienga, ecco la situazione prospettata”, MELLI: “Dzeko attaccante da settimo posto, serve altro”, CENTO: “Stadio? Inaccettabile che un consiglio comunale non decida per paura”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se c’è qualcuno dentro Trigoria che ritiene che Mourinho sia un problema, quel qualcuno è uno scemo. Perchè con tutto il rispetto: ma Fonseca è Fonseca, Di Francesco è Di Francesco, Spalletti è Spalletti… Mourinho è un’altra storia. E la Roma si affida a Mourinho per questo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho parlato con Fienga per cercare di capire la situazione della Roma. Mi si è prospettata una situazione attuale che conosciamo, ma sentirla dire da loro è importante. I Friedkin sono due personaggi incredibili, c’è una differenza enorme con quello di prima. Loro soffrono fisicamente quando perde la Roma. E l’altro anno è stata una bella agonia con il povero Fonseca. Loro capivano che non aveva la cattiveria feroce, il suo massimo per loro era poco. Serviva un crack, qualcosa di importante. Sono stati guardati altri allenatori importanti, e non parlo di Sarri. Da lì c’è stato il salto con Mourinho, che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Loro non gli possono garantire gli investimenti da PSG in questo momento, ma sia Mou che i Friedkin vogliono vincere. Come? Hanno un piano. Lui si è fatto dei conti, vuole rafforzare la squadra soprattutto sulla testa del gruppo. I giocatori che c’erano prima non avevano le qualità per spingersi oltre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A oggi, a meno di cessioni importanti o di operazioni a buon fine degli esuberi, il ruolo che può essere sacrificato è quello dell’attaccante. Centrocampista e terzino sono delle priorità, e senza cessioni il ruolo dell’attaccante potrebbe essere sacrificato. Poi magari arriva la sorpresa ad agosto… Se è stato messo un punto su Dzeko ieri dalle parole di Pinto? Edin è finito tante volte sul mercato che se pure la Roma volesse cederlo, non è che Pinto va in televisione a dirlo. Da una parte sono dichiarazioni dovute. Io fino all’ultimo giorno mi tengo aperta una porta…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Ogni lavoro ha una dose di rischi che la professionalità di ciascuno di noi tende a ridurre al minimo. Non può accadere che un consiglio comunale, davanti a una paura legittima, si rifiuta di decidere, perché sennò dovresti cambiare mestiere. Il Comune e la Roma, con i loro legali, dovrebbero mettersi a un tavolo per trovare una soluzione. Ma poi al momento del dunque devi prendere una responsabilità, e noi dobbiamo pretendere che la prendano, altrimenti la città resta bloccata su tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Dzeko staremo a vedere. Quello che è successo l’anno scorso è paradossale: perde la fascia da capitano, segna pochissimo, sembrava avviato alla cessione. M chi se lo prende un giocatore che guadagna quella cifra a quell’età? L’ideale sarebbe la sua permanenza ancora per un altro anno, ma fatto bene, non come lo scorso campionato. E pensare già a qualcuno per il futuro. Ma faccio fatica a pensare che in questo momento ci possa essere un sostituto di Dzeko… Secondo me la passata stagione è stata così negativa che ha fatto passare sotto traccia la qualità di alcuni giocatori. La stagione è stata troppo negativa, e non escludo che con Mourinho qualcuno di questi possa ripartire con un altro spirito. Tutte le colpe a Fonseca? Sì, assolutamente. La gestione del gruppo è stata devastante…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Non solo nell’ultimo anno Dzeko ha avuto le paturnie. Ormai è un po’ di tempo che è malmostoso, non vuole restare lì… Ora però è arrivato un nuovo allenatore, e stiamo a vedere cosa passa per la sua testa. Sul fatto che sia un professionista serio, su questo non ci sono dubbi. E’ un giocatore di una valenza tecnica importante per la Roma. Pinto fa un discorso astuto, da uomo di mercato. L’importante è capire cosa Mourinho vuole, e se lo vuole…”

Franco Melli (Radio Radio): “Ho la sensazione che si amplifichino le virtù di Dzeko. La Roma ha bisogno di prendere un grande goleador, e Dzeko invece è un attaccante da settimo posto. Ma l’anno scorso vi siete chiesti che stagione ha fatto? Ne fa una bene e una male. E’ alla Roma da tanto tempo, ma la Roma con lui non ha vinto niente. E per la nuova Roma di Mourinho, hai bisogno di un grande centravanti. Poi Dzeko al limite lo puoi tenere come aggiunta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se Dzeko dovesse restare sarebbe molto importante per la Roma. Magari lo rifanno capitano, chi lo sa… La Roma avrebbe sette giocatori della nazionale italiana? L’unico titolare è Spinazzola, che è infortunato. Gli altri come Mancini ed El Shaarawy, sono stati esclusi. Io vedo che nella semifinale e in finale non ce n’è stato manco uno di giocatore della Roma, e non è che siano stati loro gli artefici della vittoria dell’Europeo. La Roma ha potenzialmente tanti giocatori da nazionale, ma uno torna dopo due anni di stop, uno starà fuori sei mesi, Mancini è stato escluso, Pellegrini è rimasto fuori per infortunio…”

