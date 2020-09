“ON AIR!” – SAVELLI: “Milik arriva al posto di Dzeko o con Dzeko? Non lo so…”, BERSANI: “Edin alla Juve farebbe felice Fienga, non me”, CORSI: “Fonseca sta mandando via quelli con cui non va d’accordo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Io ero felicissimo quando arrivò la notizia dell’acquisto di Karsdorp. Il giocatore nella sua carriera è stato perseguitato da tanti infortuni muscolari, che credo siano anche figli di una fragilità mentale. Lui ha sofferto molto di quello. La speranza che ho, visto che lui sceglie di rimanere alla Roma dopo aver parlato con Fonseca, è che mentalmente si predisponga a essere più solido e a infortunarsi meno. Questo è l’augurio che gli faccio…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Karsdorp? Lui ha vissuto una vicenda delicatissima che da quanto mi dicono lo ha legato ancora di più alla città…E’ rimasto commesso dall’affetto dei tifosi, e dalla bravura straordinaria degli operatori sanitari che hanno seguito il suo bambino…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Partendo Dzeko, il massimo a cui puoi ambire è Milik. Che è un bel massimo. Se ce l’avessero detto un paio di anni fa che al posto di Dzeko 35enne sarebbe arrivato Milik, in tanti avrebbero risposto: “Eh, magari potessimo prendere Milik”…. Karsdorp? Lui e De Sciglio sono accomunati dai problemi fisici, ma l’olandese ce l’hai e non lo devi acquistare, guadagna meno, ed è più capace a giocare in un centrocampo a 5 di De Sciglio, più adatto a una difesa a 4. Quindi se si può dare una chance a Karsdorp, perchè non farlo?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che tra oggi e domani la Roma farà Milik. Ma non penso che sia in grado di farlo giocare già da sabato. E a questo punto penso che sarà Mkhitaryan il centravanti a Verona. Ci sta contrattare, ma questa situazione comincia a puzzare, nel senso che va a male. Quanti giorni ci servono per convincerti? La Juve ti ha scaricato, la Roma è quasi arrivata a offrirti 5 milioni, roba che se vanno avanti un altro po gli danno più di Dzeko, e allora a quel punto conviene tenersi Edin…Basta no? Non mi sembra che PSG o City stiano litigando per Milik. Mo Basta, spero che per oggi pomeriggio ci sia un dentro e fuori per Milik, e allora magari per sabato può giocare…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Torreira, Kean, Milik e Smalling? Certo che ci starei, con acquisti del genere puoi arrivare quarto…forse pure terzo. Fidarsi di Fonseca? Io no, questa fiducia non è più intonsa come i primi mesi. Io su chi ha scritto quelle pagine dell’ultima Roma non posso dare fiducia… Kumbulla è stato un bell’acquisto, il prezzo conta fino a un certo punto. La Roma sembra essere protagonista sul mercato, sia entrata che in uscita… Dzeko alla Juve con Milik alla Roma? Io non sono contento, forse lo sarà Fienga. Ma Fonseca sarà contento? Io spero che il polacco chieda otto milioni così Edin resta qua…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dzeko per la Juve è fondamentale, gli cambia la squadra. Milik alla Roma non ti fa la differenza, ti lascia più o meno dove stavi…”

Marco Juric (Rete Sport): “Oggi ci saranno delle novità, penso che potremmo vedere Milik a Roma. Per il resto tutto è in stand-by, da De Sciglio a Smalling. Io devo ancora ben capire se la Roma ha deciso di prendere Kumbulla per sostituire Smalling… Kalinic non è Icardi o Trezeguet, non è l’attaccante che gioca solo negli ultimi 15 metri, è uno che partecipa alla manovra. Fonseca ha chiesto lui se proprio si doveva perdere Dzeko, e noi dobbiamo fidarci…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Godin se non arriva Smalling, e Torreira per il centrocampo. Per me Torreira è un buon giocatore, è sicuramente meglio di Diawara. Fonseca non vuole lo scambio perchè preferisce il guineano? Ma allora è una iattura…ma non si può mandare via st’allenatore? Sta mandando via tutti i giocatori con cui non va d’accordo: Kolarov, su cui però siamo tutti d’accordo, Dzeko, Florenzi, Under…”

David Rossi (Roma Radio): “Ore frenetiche per la Roma a 48 ore dall’inizio del campionato. Il passaggio di Dzeko alla Juventus con Milik alla Roma crea dibattito. Se se ne parla così insistentemente, vuol dire che qualcosa di vero c’è. Le valutazioni dei due sono tante da mettere sulla bilancia. A oggi non vi so dire se la Roma a Verona schiererà Dzeko centravanti, secondo me non lo sanno nemeno loro… Sono ore frenetiche, potrebbe cambiare la fisionomia della squadra. A Verona potrebbe giocare Milik, tutto è possibile…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Milik? Io non so se la vicenda si chiuderà con questa triangolazione di cui tutti parlano, perchè la Roma resterebbe con un centravanti solo. La Roma non può avere solo Milik, serve un piano B che non può essere l’emergenza tipo Pedro o Mkhitaryan prima punta. L’altro anno la Roma un centravanti alternativo lo aveva, per cui non so come finirà la vicenda… Non so come si concluderà la vicenda: Milik arriva al posto di Dzeko e poi arriva un altro centravanti, o Milik arriva insieme a Dzeko? Non lo so… Under? Ma come, dicevano tutti che è una pippa, e invece sembra diretto al Leicester per una cifra importante, con la Roma che farebbe una bella plusvalenza…”

Camilla Spinelli (Roma Radio): “Smalling? Personalmente spero che possa tornare. Se la Roma dovesse cedere uno tra Fazio e Jesus, è ovvio che dovrai tornare sul mercato. Ma è normale che fino a quando non ne cedi almeno uno, è difficile pensare di mettere qualcuno dentro…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Kumbulla è molto promettente, è sempre preciso fino al 90esimo, è un giocatore adattissimo al Verona, e io penso anche alla Roma. Non penso che lo abbia strappato a Inter e Lazio, che si erano arrese, ma è una buona prima pietra di un castello che deve ancora sorgere… Se arrivasse Smalling la Roma avrebbe un bel reparto difensivo, giovane ma soprattutto alto…il più basso sarebbe Ibanez che è 1,85…. Pau Lopez? Vedrete che giocherà Mirante… Milik? Non è Dzeko, ma è uno che calcia le punizioni col mancino, e avendo perso Kolarov è importante… Se va via Dzeko, e io non do niente per scontato, andrebbe via uno dei tre migliori della Roma…

Franco Melli (Radio Radio): “La Lazio secondo me ha fatto una brutta figura, lo poteva prendere lei Kumbulla e non lo ha fatto. Pensate se dovesse segnare un gol al derby… Per me è un bell’acquisto della nuova era della Roma, ora speriamo ci sia un completamento… Questa Roma è stata una delle peggiori della storia, non è mai stata competitiva, e io farei la tara a questi elogi a Dzeko che la Roma ha avuto tanti anni senza vincere manco la coppa del nonno. E’ un bel giocatore, ma ha tanti blacout e cederlo non mi sembra uno scempio. Secondo me si sottovaluta eccessivamente Milik e si sopravvaluta troppo Dzeko. Secondo me tra i due non c’è tutta questa differenza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La nuova proprietà parte dai giovani che nel giro di un paio d’anni possono essere l’ossatura della nuova Roma. Certo, Kumbulla ha bisogno di crescere, di migliorare… Se arrivasse anche Smalling, l’albanese sarebbe agevolato nella sua crescita. Io rimango col mio problema sul portiere, ma non è che si possono cambiare tutti… Milik per Dzeko? Si può cambiare senza avere contraccolpi negativi come tanti pensano. Milik può essere titolare come lo era in una grane squadra come il Napoli di Sarri. Io non sono così disperato, perdi un grande centravanti che però non ti ha portato niente di moneta, ma solo grandi prestazioni. Secondo me si può cambiare senza grandi disastri in quel reparto…”

Redazione Giallorossi.net