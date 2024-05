“ON AIR!” – AGRESTI: “Alla Roma serve un miracolo”, PRUZZO: “Segnare subito? Cavolate, guardate il Real”, PIACENTINI: “La partita che conta è quella contro l’Atalanta”, ROSSI: “Se perdiamo a Bergamo siamo fuori da tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ecco la formazione con cui giocherei stasera: Konsel, Nela, Loria, Castan, Marangon, Domini, Bonacina, Piacentini, Iorio, Balbo e Fonseca…io me la giocherei così. Questo per farvi capire come la vedo io…So che ora mi insulterete tutti, perchè anche De Rossi ha detto che bisogna giocarsela…Cominciamo a dire le cose come stanno: De Rossi non può dire niente di diverso. Non dico che la pensa come me, me ne guardo bene, ma il suo ruolo impone che dica così… Senza girarci troppo intorno: se la Roma perde a Bergamo, siamo fuori da tutto. L’unica speranza a quel punto sarebbe arrivare sesti, che l’Atalanta arrivi quinta e vinca l’Europa League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Atalanta-Roma è la partita più importante. Più importante di quella di oggi? Certo che sì…Ragazzi, potete immaginare con quale spirito sto affrontando la partita di questa sera…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Sono contento di un fatto, che De Rossi ha già fatto delle richieste sul mercato: vuole due terzini, una mezzala di corsa, due attaccanti esterni e un centravanti… Baldanzi? Non lo so, magari lo vede in un altro ruolo. Ma lui vuole due ali, due giocatori che saltino l’uomo, che abbiano il coraggio di puntare l’avversario e non tornare sempre indietro…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Se ci credo? La mia anima è divisa in due: da addetto ai lavori metto in preventivo anche i rischi del tentativo di un’impresa molto complicata che potrebbe avere effetti sull’altra partita fondamentale, quella di domenica con l’Atalanta. Da tifoso invece mi faccio contagiare dall’entusiasmo generale sulla possibilità dell’impresa, che è oggettivamente molto difficile, perchè il Bayer è una squadra forte. Però perchè non crederci…Speriamo che i ragazzi si siano caricati al punto giusto, che De Rossi abbia indovinato le alchimie, e provarci…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Basta con questa storia che ci si stanca a giocare ogni tre o quattro giorni. PSG-Borussia Dortmund ha dimostrato tutto il contrario: i francesi a dispetto ai tedeschi avevo riposato negli ultimi 15 giorni, e sono entrati in campo scarichi, non avevano più l’intensità della partita vera… Roma-Juventus ha dimostrato che la squadra non è stanca…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma all’andata ha avuto l’occasione di fare gol, due ne abbiamo proprio mangiati…Questo il Bayer lo sa, ho letto le dichiarazioni di Tabsoba e loro ne sono consapevoli. Ci stanno ragionando, e questo mi preoccupa perchè mi sembrano sul pezzo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Basta scaramanzia, io sarei proprio per il fomento…la partita non è finita, questa è una sfida che dura 180 minuti. Ho l’impressione che lentamente ci sia sempre meno gente che è convinta di passare. Per me invece è la partita più importante della stagione, e io sono convinto di andare lì e potercela fare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Rossi è convinto che la Roma possa provarci davvero. Le sue tre parole sono forza mentale, pazienza e attenzione: sono le cose che deve fare, e non farsi prendere dall’ansia… La partita sarà giocata molto sui nervi, e devi rimanere molto focalizzato…Il fatto che loro la vivano così, che stanno ancora a pensare alla partita dell’anno scorso, ci dàù ancora una piccola speranza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma quelle tre caratteristiche che ha detto De Rossi ieri dovrebbe averle in tutte le partite. Lui ci crede, e penso che ci proverà nella prima ora di gioco. Poi nel corso della partita farà le sue valutazioni. Sono curioso di vedere che formazione metterà in campo, non sono convinto che sarà quella che danno tutti, io penso che una sorpresa ci sarà. Rolfes? Le sue parole mi consolano, significa che il dolore per la gara dell’anno scorso non è rimarginabile. Io tutte ste furbate di cui parla all’andata non le ho viste…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “De Rossi fa bene a giocarsi le sue chance. Niente è impossibile, anche se qui ti trovi davanti una squadra che sa quello che deve fare. Stasera devi non dare troppo nell’occhio, vedere come si mette, e cercare di segnare una rete. Quella cosa di segnare subito è un po’ una cavolata, guardate il Real ieri sera. I cambi sono importanti, e dovrai avere dalla panchina qualcosa che possa cambiarti la partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma va a giocare una partita quasi impossibile, ma deve cercare di fare la grande partita e vincerla, quello deve essere lo spirito. Per me le speranze sono praticamente nulle, però ancora oggi darei il Barcellona che passa dopo il 4 a 2 (era 4 a 1, ndr) sulla Roma di sei anni fa…i pronostici sono fatti anche per essere smentiti…però quella volta la Roma aveva dalla sua un pubblico meraviglioso, non giocava alla BayArena…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Atalanta è favorita, ma con grande attenzione e rispetto dell’avversario. Io sono convinto che passerà, difficilmente fallisce certi obiettivi. Per la Roma invece serve una specie di miracolo: De Rossi ha trasmesso lo spirito giusto, in certe situazioni è impossibile non provarci, sei in semifinale di Europa League e giochi contro i campioni di Germania…hai il dovere di provarci. La Roma ci proverà, poi non ci riuscirà, l’impresa è quasi impossibile, ma ha il dovere di provarci…”

Redazione Giallorossi.net

