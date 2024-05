Roma, ecco Ghisolfi: da Danso a Openda, tutti i talenti scovati dal ds francese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin sembrano essersi finalmente decisi: è Florent Ghisolfi, trentanovenne ex centrocampista con undici presenze in Ligue 1 tra Bastia e Stade Reims, il favoritissimo a diventare il prossimo direttore sportivo della Roma.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ieri sono arrivate conferme da Nizza, club nel quale il dirigente transalpino lavora da circa due anni. Il lungo casting operato dai presidenti texani ha partorito (salvo ulteriori colpi di scena) il nome di Ghisolfi.

I Friedkin e la Souloukou sono rimasti colpiti dal modello di gestione e coordinamento del settore sportivo prospettato dal dirigente nei due incontri avuti con il direttore sportivo non ancora 40enne. Ad essere particolarmente apprezzato è il ruolo avuto dal francese prima nella crescita del Lens, che ha riportato in Champions, poi in quella del Nizza che adesso sta lottando per qualificarsi ai preliminari della coppa dalla grandi orecchie.

Ma quali calciatori ha scovato nella sua breve carriera da direttore sportivo? Il primo è Seko Fofana, acquistato per 15 milioni dall’Udinese e poi rivenduto a 25 agli arabi dell’Al-Nassr per 25 milioni. Quindi Jonathan Clauss, acquistato nel 2020 per poche migliaia di euro e rivenduto al Marsiglia a 7,5 milioni.

Spiccano poi gli affari Kevin Danso, difensore austriaco di 25 anni il cui valore di mercato è quadruplicato dopo il suo approdo al Lens, e soprattutto Luis Openda, acquistato per 13 milioni e rivenduto al Lipsia per ben 42 milioni di euro, diventando l’acquisto più oneroso di un club tedesco.

Fonte: Corriere dello Sport

