“ON AIR!” – LO MONACO: “Tahirovic? Pensavo valesse dieci volte meno”, FOCOLARI: “Pinto da premio Pulitzer”, CORSI: “Frattesi migliora di giorno in giorno”, MORONI: “Prenderei lui più che Berardi”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi comincia a essere un giocatore molto, molto interessante. Può diventare assolutamente un titolare nella nazionale, migliora giornata dopo giornata, per me è già uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia. Io a sto punto lo prenderei, nella Roma ci può stare… Pellegrini invece… mamma mia, si è mangiato un gol davanti alla porta, non ci posso credere come ha sbagliato. E’ stata un annata terrificante per lui…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Boniek è un uomo delle istituzioni, di potere, e ti può aiutare a creare un filo con le istituzioni, a crescere dal punto d vista politico. Ma non va davanti ai microfoni a dire cose pesanti contro gli arbitri, non va alla guerra per la Roma, o per lo meno non credo. Poi bisogna capire se entrerà davvero nella Roma, è stato spesso accostato ai giallorossi…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Boniek? Allo stato attuale non c’è nulla, è solo una conoscenza dei Friedkin. I dirigenti pensano di averli già, l’inserimento di Lina Souloukou va in quel senso. Mettere una figura del genere finirebbe quasi per raddoppiare il ruolo di Pinto, e mi sembra strano…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io non so se sarà Scamacca o un altro il nostro prossimo attaccante, ma siccome il calcio vive di gol sono sempre stato convinto che bisogna spendere tanto per un centravanti più che per un difensore. Però il discorso è: se prendi Scamacca, devi avere un esterno capace di mandarlo in rete anche con un semplice cross, ma fatto bene. E quest’anno non lo abbiamo visto… Chi prenderei tra Frattesi e Berardi? Io in Frattesi vedo qualcosa in più, sia rispetto a Bove che in Berardi stesso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Spero che Frattesi possa essere ceduto al top, così con quel 30% della sua cessione ci puoi prendere Morata. Tahirovic? Portare a casa quei soldi per un giocatore che fino allo scorso anno giocava su un campo di plastica non è cosa da poco. Quando ha giocato sono più le volte che ha deluso di quelle in cui ha lasciato qualcosa. Io ancora non ho capito come la Cremonese abbia pagato tutti quei soldi per Felix. Ma anche 8,5 milioni per Tahirovic è una cifra abbastanza eloquente, poi se diventerà il nuovo Zidane questo non possiamo saperlo… Missori e Volpato? Mi dispiacerebbe perderli più di Tahirovic, e spero che la Roma non perda il controllo sui loro cartellini…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La cessione di Tahirovic? Operazione eccellente dal punto di vista economico. Dal punto di vista tecnico c’è però chi non è tanto convinto. Io non penso che l’Ajax, che è un club molto attento ai giovani talenti, si sia fatta irretire dalle parole di Mourinho sul ragazzo. Fra l’altro penso che le belle parole dette dal tecnico su Tahirovic fossero sincere e non farlocche per far lievitare il suo prezzo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Tahirovic? Mourinho se l’è scelto, l’ha preso e lo ha fatto giocare a sorpresa, perchè non è che in Primavera avesse fatto chissà cosa. Evidentemente a lui piaceva particolarmente, e c’ha puntato. E la Roma ci ha fatto una certa cifra. Oggi tu devi fare la scelte, dire: “Questo ragazzo può avere un futuro e me lo tengo, oppure no“. Otto milioni di euro? Io pensavo che valesse dieci volte meno, per me un milione poteva essere una valutazione corretta. La Roma ha saputo vendere bene con Felix, e benissimo ora con Tahirovic…”

Ubaldo Righetti (Tele Radio Stereo): “La cessione di Tahirovic? L’Ajax si interessa dei giovani, è una delle migliori accademie del panorama europeo e mondiale. Nella Roma non ha fatto vedere chissà cosa, io sinceramente non riesco a inquadrarlo… Piace molto a Mourinho? Spesso certe cose si dicono per il mercato e per tutelare gli interessi della società e del giocatore. Futuro ad alto livello? Glielo auguro, ma non penso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la Roma Frattesi sarebbe un rinforzo particolarmente prezioso, le manca un centrocampista di quel tipo. Frattesi ha questa capacità di inserirsi, mi sembra molto simile a Barella…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La pista Frattesi mi sembra difficilmente percorribile. C’è una squadra inglese, e posso immaginare quale, che è disposta a spendere 40 milioni. Lui però all’estero non ci vuole andare, e per questo sarà Inter o Juve. Più Juve, se Rabiot andrà via. La cessione di Tahirovic accontenta la Roma perché fa plusvalenza e il ragazzo perché va in un club che gli darà il tempo di crescere. Ora ve trovato un attaccante che sia in grado di far fare il salto di qualità. Andrebbe bene anche Milik…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Frattesi? Lo capisco. Se lo vogliono Inter e Juventus, perchè mai dovrebbe andare al Brighton? Ma per quale motivo? Io non vi capisco… Se lo cercasse il Real Madrid non direbbe mai di no, ma davanti all’offerta di una squadra media del campionato inglese, perchè dovrebbe rinunciare a una grande squadra italiana? Andando all’estero, il rischio che ti perdi esiste…La cessione di Tahirovic è un capolavoro, poi magari è un giocatore che esplode. Pinto è da premio Pulitzer…”

