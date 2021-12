“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Quello della Roma sarà un mercato di margine”, AGRESTI: “Mourinho avrà di che lamentarsi per altri sei mesi”, PALIZZI: “Impazzisco per Loftus-Cheek”, MACCHERONI: “Pensiamo all’Europa League”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando Rosella Sensi chiese i soldi ai tifosi, io l’ho bocciata dicendo che già i tifosi davano un sacco di soldi tra tv e stadio. Ma possibile che la Roma non può valorizzare il suo marchio? Per cominciare a diventare impero però bisogna prima cominciare a vincere. Pensate se la Roma comprasse i grandi giocatori, ma quanta gente ci sarebbe allo stadio? Ora c’è lo stadio pieno e senza motivo…40 mila persone per lo Zorya, ma per favore, quello non era calcio…Ma facciamolo sto sforzo, no? Qua si va tutti allo stadio, ma si continua a non vincere niente…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma è molto vicina a Niles, non può essere vicina a Loftus-Cheek o Eleneny, che fra l’altro ha il piccolissimo dettaglio di dover giocare in coppa d’Africa. Certo, la Roma non lo ha preso Niles, ma sembra essere la pista più calda. E sarebbe corretto cominciare a ragionare su calciatori che non sono inglesi, egiziani, o comunque non comunitari… Io impazzisco per Loftus-Cheek, uno che ribalta l’azione palla al piede…Però sarebbe impossibile prenderlo a gennaio, a meno che non prendi lui e non Maitland-Niles…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tra i nomi usciti io voterei Kamara più di Grillitsch e Loftus-Cheek. L’inglese per caratteristiche è meno che ci starebbe bene, anche se come livello assoluto non è un brutto giocatore. Se venisse qua però non sarebbe un titolare inamovibile…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Loftus-Cheek è un calciatore esperto, anche se fa parte della nidiata dei giocatori cresciuti nel Chelsea. Ma per me è un po’ troppo discontinuo… Con un giocatore di questo livello qua, il Chelsea non ti farebbe certo un prestito con diritto di riscatto, vorrebbe di sicuro l’obbligo. Se la Roma lo prendesse, per Mourinho diventerebbe uno di quei calciatori su cui costruire la squadra del futuro. Magari non subito, ma lui diventerebbe uno dei titolari fissi della Roma…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Se la Roma prende Mitland-Niles prende comunque un giocatore dell’Arsenal. Si parla tanto di Scamacca alla Juve, ma nemmeno lui fa il titolare nel Sassuolo. Sarebbe un acquisto in più per i bianconeri, ma non mi sembra che possa fare la differenza a certi livelli. La Juve la vedo meglio della Roma per il quarto posto, secondo me i giallorossi devono lottare per un posto in Europa League, non penso che il mercato di gennaio possa cambiare molto. Io non ci penso nemmeno al quarto posto, ma penso all’anno prossimo: con un paio di ritocchi ora e due a giugno, l’anno prossimo puoi fare qualcosa d’importante. Ora servirebbe un’impresa titanica, ci sono troppi punti da recuperare…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Juventus può avere qualche individualità in più della Roma, ma è costruita così male che il livello si abbassa. Io non vedo tutto questo divario con la Roma… Chi prenderei tra Grillitsch e Kamara? Eh, non lo so dire… Io direi più Grillitsch, ma come prospetto Kamara può essere superiore…forse per questo direi più Kamara. Se la Roma prende lui e Niles, sarei soddisfatto…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le due partite che aspettano la Roma possono ridimensionare oppure ridare dignità al lavoro di Mourinho. Il mercato? Sono giocatori di margine. Se Mou pensa di sostituire quelli che non sono secondo lui adatti alla Roma con i giocatori citati dai giornali, allora non ci siamo. Se queste richieste le facesse Sarri saremmo stati più severi. Quando invece qualcosa passa per Mourinho c’è il sospetto che ci sia dietro Mendes, e certe operazioni possono essere interessanti per lui, ma un po’ meno per la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sul fatto che Maitland-Niles sia un giocatore affascinante ho dei grossi dubbi. Mi sembra che la Roma voglia fare un mercato di gennaio per mettere delle toppe, senza investire molti soldi, e ci sta considerato quanto speso in estate. La Roma fatica a chiudere per Grillitsch che costa sei milioni, e questo mi sembra indicativo. I giallorossi vogliono giustamente fare un mercato a costi molto ridotti, e questo darà probabilmente l’occasione a Mourinho per lamentarsi anche nei prossimi sei mesi. Ma pensare che la riserva della riserva dell’Arsenal possa farti fare il salto di qualità, ho dei dubbi. E l’Arsenal è una squadra dello stesso livello della Roma….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Niles non sembra adeguato come rinforzo per la Roma, ma se Mourinho ti ha dato l’ok sa chi è ed è convinto che sia un giocatore giusto, è importante dare retta a lui. Kamara? Ho letto da qualche parte che non se ne parla proprio, ha tante squadre dietro….”

Redazione Giallorossi.net