Schick, West Ham pronto alla maxi offerta per strapparlo al Bayer. E la Roma ci guadagnerebbe…

NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick è l’obiettivo di mercato del West Ham che, secondo quanto scrive il tabloid inglese “Mirror“, avrebbe pronti 40 milioni di sterline pari a poco più di 47 milioni di euro pur di strapparlo al Bayer Leverkusen.

L’attaccante, arrivato al Leverkusen dalla Roma nell’estate 2020, ha segnato 16 gol in 14 presenze in Bundesliga quest’anno diventando uno degli attaccanti più prolifici d’Europa in stagione.

Nell’accordo raggiunto più di un anno fa, oltre a 26,5 milioni, la Roma aveva tenuto una percentuale del 10%, rispetto all’eccedenza, su una futura rivendita.

Qualora si concretizzasse il trasferimento a queste cifre, quindi, nelle casse giallorosse entreranno circa 2 milioni di euro, il 10% di 20 milioni appunto, la differenza tra il prezzo pagato dai tedeschi alla Roma e quello con cui lo acquisterebbe il West Ham.

Fonte: mirror.co.uk