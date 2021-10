“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma è da Champions”, MAGNI: “Pronta solo con due rinforzi a gennaio”, CORSI: “Giù le mani da Zaniolo e Pellegrini”, ALIPRANDI: “La convocazione di Abraham? Brutta notizia per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo stamattina su Il Messaggero che ce l’hanno con Zaniolo, hanno addirittura scritto che Mancini prenderà nota perchè Zaniolo non ha risposto alla chiamata della nazionale. Ma lui non va in Nazionale per una elongazione, se a Mancini gli va bene, ok, altrimenti Zaniolo farà il fenomeno nella Roma. Do un consiglio a Zaniolo, che non conosce il personaggio che ha scritto l’articolo: grattati la palle… Il Corriere dello Sport invece parla della seconda vita di Pellegrini, ormai scrivono di lui tutti i giorni in seconda, terza e quarta pagina. Ma ce ne sono tanti altri della Roma, c’è Abraham, c’è lo stesso Zaniolo, ma parlate anche di loro… Su Pellegrini dobbiamo fare un atto di dolore per lo sbaglio fatto su di lui. A questi due giornali dico: accannate i nostri giocatori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pellegrini in questo momento è il personaggio principale della Roma, lui e Zaniolo. Se la Roma è una squadra da Champions? Sì, per me lo era già l’anno scorso, figurati quest’anno… Poi può non arrivarci, ma per me è una squadra attrezzata e che se la gioca per il quarto posto. Poi magari arriva quinta a un punto dalla Champions, o sesta a quattro punti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Abraham in nazionale? Non so se l’Inghilterra lo avrebbe convocato con un altro allenatore in panchina diverso da Mourinho… Ma almeno poteva aspettare un altro po’ prima di convocarlo? E un attimo no… Ad Abraham facciamo i migliori auguri di tornare a Roma sano e salvo… Roma da Champions? Per me è molto difficile, ma se arrivassero due giocatori a gennaio allora sarebbe pronta…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mourinho ha le sue idee, ha una serie di calciatori che secondo me cambierebbe volentieri. Lui però non vuole rinunciare a quel modulo anche perchè vuole lasciare Pellegrini in quel ruolo, e vuole mantenere questo assetto offensivo. Se avesse avuto un Xhaka, questa formazione a due non l’avremmo vista, anche se non posso saperlo. Ma ci sono partite che giocare a due in mezzo mi sembra molto difficile, come quella contro la Juventus. Sulla fascia sinistra sono terrorizzato dal duello Chiesa contro Vina, che fra l’altro tornerà dall’Uruguay solo a poche ore dalla partita. A mio avviso il fatto di giocare a due va bene in certe partite e in altre no. Giocare Juventus-Roma con solo Vina contro Chiesa sarebbe un suicidio. Per me uno tra Cristante e Veretout dovrà dare una mano a Vina…Abraham? Se vuoi i giocatori forti, poi è ovvio che vanno in Nazionale. Altrimenti compra tutte pippe… Nelle prossime due partite la Roma si gioca metà campionato, se fa zero punti ti ritroveresti con 7 squadre davanti, e diventerebbe già dura per la Champions. Devi uscire da Juve-Roma e Roma-Napoli almeno con 3 punti…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La convocazione di Abraham è di sicuro una bella notizia per il ragazzo, ma non è una buona notizia per la Roma e per Mourinho. E’ il tredicesimo giocatore che lascerà Trigoria prima della partita contro la Juventus…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Con l’arrivo di Friedkin c’è stata una nuova speranza a Roma, un entusiasmo ritrovato. Con la mossa di Mourinho i tifosi della Roma hanno ricominciato a credere in qualcosa. Finora è stato fatto solo un passo falso, quello di Verona, che la squadra deve farsi perdonare. Per il resto la squadra gioca bene, in perfetto stile Mou…”

