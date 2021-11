“ON AIR!” – ROSSI: “Mercato di gennaio? Stanno preparando il piattino”, CATALANI: “Mou chiede la luna, Friedkin non potrà accontentarlo”, CORSI: “Pinto dentro la Roma conta meno di me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “A me ancora mi distrugge la partita col Venezia, soprattutto perchè c’è una sosta di mezzo che ci separa da una partita, quella di Genoa, che non sarà affatto semplice. Villar? Il mister gli sta dicendo: “Oh, svegliati! Qua se vuoi giocare non solo devi essere bravo quando hai il pallone tra i piedi, ma anche quando non ce l’hai e devi fare legna“. A meno che non pensiamo davvero che Mourinho sia venuto qui per mandare via 10 giocatori… Mourinho ti sta dicendo: “Vuoi stare con la Roma? Allora ti devi svegliare! Devi andare oltre. Quanto dai? Il 90%? Devi dare il 120%, altrimenti quella è la porta”…”

David Rossi (Roma Radio): “Sul mercato di gennaio quello che stanno preparando si chiama piattino, e cioè creo un’attesa spasmodica per una cosa che è molto complicata da realizzare. Se la Roma soddisferà le attese, allora diranno che è andata come avevano scritto. Se invece farà meno, cosa abbastanza facile visto che pronosticano un mercato di gennaio da 100 milioni, allora i tifosi si incazzeranno. E immagino il sorriso beffardo di chi ha scritto certe cose. E’ una tattica vecchia a cui siamo abituati…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Adesso anche Veretout ha cominciato come Mourinho a dire che servono giocatori. Io mi metto dalla parte del povero Friedkin che si sente dire da tutti che bisogna comprare. Comunque complimenti a Veretout, perchè se comprano giocatori forti a centrocampo lui è uno di quelli che va in panchina. A gennaio sarà un mese importante per la storia recente della Roma, e non solo per la campagna acquisti, ma anche per capire se davvero i Friedkin accontenteranno Mourinho. Pinto? Voi insistete, ma lui conta meno di me dentro la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spero che Abraham sia la nota positiva da portarci dietro dopo la sconfitta di Venezia. Zaniolo non sta giocando male, ha giocato anche qualche partita sopra la media, ma ha bisogno di tempo dopo un doppio infortunio del genere, è normale che ci sia questo saliscendi. Smalling, Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham sono i giocatori che ti dovrebbero fare la differenza, e purtroppo al momento forse giusto uno di questi la sta facendo perchè l’inglese nonostante tutto mi sembra molto vivo… Non per dare alibi a Mourinho, ma certi giocatori fondamentali stanno mancando…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo non è un giocatore da rilanciare, ma da recuperare. Chi è da rilanciare è Gianluca Mancini, che ultimamente è uno dei peggiori. In difesa ci aspettavamo più difficoltà da Ianez, e invece nella coppia chi soffre di più è proprio Mancini. Ma ci aspettavamo di più anche Veretout e Mkhitaryan. Da Abraham forse ci aspettavamo più gol, ma è pure vero che ha preso una valanga di pali. Il calo di Mkhtiaryan? C’è anche una corresponsabilità dell’allenatore, perchè se gli chiedi di fare il terzino è dura per il giocatore…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Pensavamo che Zaniolo sarebbe stato il giocatore in più quest’anno, e invece mi sembra ancora in grossa difficoltà, lo vedo molto macchinoso… Mourinho sta chiedendo la luna sul mercato laddove non c’è la possibilità di raggiungerla nell’immediato. Lui ha un contratto di tre anni, se ora Mou vuole il Barcellona chiede una cosa che la società non gli può dare, questo lo sappiamo tutti. I soldi di Shomurodov potevano essere spesi per un centrocampista, perchè Mayoral non mi sembra peggio dell’uzbeko… Io non so che si sono detti Mou e Friedkin, ma se fossi nel presidente io gli direi: “Caro Mister, tu ora vuoi Zakaria, questo e quell’altro, ma m’hai pure svalutato mezza rosa e ora che ci faccio con tutti questi? E poi mi chiedi un terzino quando hai Santon che a Trigoria sta seduto a prendere il caffè…“. Non è semplice tutta sta storia qui, il problema è che ci andiamo di mezzo noi tifosi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che Mourinho riesca a capire bene dove si può migliorare questa squadra, ma a gennaio c’è poco da trovare. Sul mercato serve un po’ di inventiva, di genialità. La Roma, comunque, è a pochi punti dal quarto posto ed è ancora in grado di concorrere per la Champions. Pellegrini può essere il trascinatore vero di questa squadra, deve trovare più continuità a livello psicologico…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io dico che la Roma ha tutte le possibilità per lottare fino all’ultimo per il quarto posto. Mi aspettavo di più da parte di Mourinho in quanto a incidenza, ma anche gli allenatori devono avere il tempo di adattarsi alle piazze. E’ molto importante la fiducia massima dei Friedkin nei confronti del portoghese. Pellegrini è un buon giocatore, ma non ai livelli di Totti e De Rossi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Eccessive le critiche a Mourinho, l’ambiente romano è molto ballerino, osanna presto e critica forte in tempi brevi. Hanno fatto bene i Friedkin a dare fiducia al tecnico come ha fatto bene Totti a spendere parole belle nei confronti di Mou. Trovo modesto, fin qui, il lavoro svolto da Pinto…”

