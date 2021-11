Roma a caccia di rinforzi a centrocampo, la Juventus offre Ramsey a prezzi di saldo

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma, non è un segreto, è a caccia di rinforzi di esperienza e sostanza per il centrocampo in vista del prossimo gennaio.

La Juventus lo sa e, riferisce il sito Calciomercato.com in questi minuti, e ha proposto ai giallorossi un proprio calciatore finito sulla lista dei partenti: si tratta di Aaron Ramsey, 30 anni, centrocampista gallese arrivato in bianconero a parametro zero nel 2019.

I bianconeri hanno offerto il giocatore ex Arsenal in prestito gratuito con oltre il 60% dello stipendio rimanente pagato dalla Juve. Il centrocampista piaceva a Mourinho ai tempi in cui allenava il Tottenham e potrebbe essere un rinforzo anche d’esperienza a costi molto bassi.

La Roma, infatti, pagherebbe circa 1,5 milioni di stipendio sui 4 che Ramsey dovrebbe percepire negli ultimi sei mesi a un anno dalla scadenza contrattuale.

