Roma, il sogno è Douglas Luiz. Per la destra in pole c’è Bereszynski

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma si prepara a infiammare il mercato di gennaio con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ma a prescindere dalle cessioni, scrive il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), arriveranno di sicuro due rinforzi: un terzino e un centrocampista centrale.

Per la fascia il giocatore che piace di più, nel rapporto qualità-prezzo, è Bereszynski della Sampdoria. Contratto in scadenza nel 2023, il ventinovenne potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 5 milioni di euro. I contatti sono stati presi, anche se Pinto sta valutando altre alternative come Henrichs del Lipsia, Pedersen del Feyenoord e Siquet dello Standard Liegi.

Capitolo centrocampista: Zakaria è sempre in pole. Lo svizzero è cercato in Italia da Roma e Juventus, ma che da alcuni club della Premier. La richiesta d’ingaggio è di circa 2,5 milioni netti (più commissioni visto che è in scadenza): se si dovesse scatenare un’asta Tiago Pinto virerebbe su altri profili.

Piacciono (e non poco) Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottenham, ma il sogno resta sempre Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Fonte: Corriere dello Sport