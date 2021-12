“ON AIR!” – FOCOLARI: “Se la Roma vince a Bergamo cambia tutto”, PRUZZO: “E’ la peggior partita per svoltare”, PALIZZI: “Con Allan e Veretout avresti un centrocampo importante”, PIACENTINI: “De Rossi allenatore? Sarei in difficoltà”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “L’Atalanta ha recuperato tutti per la partita di sabato…e ti pareva… La Roma vuole arrivare tra le prime quattro, vuole tirare fuori una squadra che sia protagonista, con un impegno che sia però sostenibile. E fino a questo momento sostenibile non lo è stato. Perchè gli investimenti sono stati ingenti, e l’investimento è sostenibile quando ci rientri. Noi troveremo il nostro equilibrio quando i risultati saranno all’altezza della situazione. Mi domando: ma la Roma è una squadra che sta giocando all’altezza del suo potenziale e più di questo non può fare, oppure può dare di più e aspirare con un colpo di mano a vincere a Bergamo e riaprire la corsa Champions?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Allan? Quattro anni fa era un giocatore straordinario, era un calciatore meraviglioso, nel Napoli faceva tutto: regia, ruba palloni, gol… La Roma a gennaio qualcosa farà, ed è solo un tentativo di capire se possa essere lui un giocatore che può interessare…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “A me Allan per struttura fisica e ritmo di gioco mi ricorda Tolisso: non altissimo, dotato di cambio di passo…non lo so, guadagna tanto. In un centrocampo a cinque lui farebbe uno dei due intermedi. Con un regista puro e due intermedi come Allan e Veretout avresti un centrocampo importante… Visto che si fa il nome di Grillitsch, l’austriaco è molto più un play…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling e Zaniolo dovrebbero giocare sabato contro l’Atalanta, e di questo siamo felici e contenti… Calciomercato? Sono tutte cazzate… Si parla di Grillitsch e di Roca, che non gioca mai nel Bayern e per questo ce lo danno a noi, che siamo sempre pronti ad accorrere. Poi si parla di Dest, ma serve l’ok di Xavi…insomma, le solite cose, andiamo a cercare un po’ di elemosina in giro, va bene così… Il Corriere dello Sport scrive che con Rui Patricio la Roma ha trovato il guardiano affidabile, ma io non sono d’accordo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi non ha mai sbagliato un’intervista da quando parla. Io con De Rossi allenatore della Roma sarei in difficoltà, sarei condizionato nel suo giudizio, specie nella cattiva sorte più che nella buona. Già con Mourinho c’è un condizionamento, ma diverso, perché non c’è un coinvolgimento emotivo ma solo una stima professionale. Con De Rossi ci sarebbe un pregiudizio emozionale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma, anche se rabberciata, non è una delle partite più facile per l’Atalanta che viene da sette vittorie. In casa fra l’altro sta facendo meno bene che fuori casa, attacchiamoci a questo…De Rossi? Nelle sue parole su Totti ho avvertito una certa distanza dalla possibilità di vederli entrambi nella Roma. De Rossi sarebbe stato il giocatore ideale per Mourinho, e lo vedrei bene come suo secondo nella Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi? A parte la simpatia per lui, che ho avuto modo di frequentare ed era una persona squisita e semplice, concordo sul fatto che a Rossi dovrebbe essere intitolato uno stadio a lui consono da un punto di vista di storia. L’Olimpico ha una storia romana, non di nazionale. L’Italia gioca ovunque, non solo a Roma. Sarebbe più giusto intitolargli lo stadio di Vicenza. L’Atalanta? Non voglio pensarci, lo farò sabato alle 14:30. Un mio amico ieri mi ha scritto: “Ti rendi conto che sabato andiamo a giocare contro una ex provinciale con tre giocatori che loro hanno scartato: Mancini, Ibanez e Cristante”. A me non sembrano così scarsi, anche per quello che sono stati pagati, ma la cosa triste è che tu hai tre titolari che di fatto sono stati scartati da loro… Io non so come la Roma possa provarci, forse l’unico che poteva dare qualche strappo poteva essere Felix, e ce l’hanno tolto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Atalanta-Roma è una partita importantissima per i giallorossi e per le velleità di poter tornare a lottare per la Champions. La Roma ha recuperato tutti tranne Pellegrini, e giocheranno contro la squadra più in forma del campionato insieme all’Inter…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ la peggior partita per svoltare. L’Atalanta è una squadra in salute, a soli tre punti dalla vetta. La Roma ha evidenziato delle difficoltà di tenuta anche contro lo Spezia, e soprattutto la precarietà di giocatori che dovrebbero essere delle colonne portanti. Però la partita potrebbe una svolta per la Roma, e chissà che non venga fuori la partita inaspettata. Ma razionalmente mi sembra veramente molto difficile per la Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se il Villarreal, che è tredicesimo in Spagna, è riuscito a battere l’Atalanta perchè non può farlo la Roma? Molto dipenderà da Smalling, se giocherà o meno. Per me è la partita giusta: è vero, l’Atalanta è strafavorita, ma la Roma cosa ha da perdere? Se riesce a fare l’impresa, ti cambia la vita, ti cambia tutto…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “C’è da aspettarsi molto di più dalla Roma di quello che ha dato ultimamente. Ma c’è anche da aspettarsi di meno dall’Atalanta, perchè se continua a fare partite come quella contro il Napoli, diventa praticamente inarrestabile…”

